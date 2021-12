Columnistas

Chubasco de análisis desciende: buenos, malos, sabios o retóricos, obvio ante un acontecimiento que estremece con júbilo, cual es el triunfo popular y unánime de Xiomara Castro, acto que desprecia a la maldad cachureca con que por años nos insultó y vició el pensamiento conservador. Lógico que sobren las palabras, incluso de quienes expresaban dudas y azoros de fraude, y que en el contexto semántico brote con insistencia el sustantivo “esperanza”. Nos salvó la campana cívica, que se repita.



Así que mejor dedicar la mente a nuevos campos que, con otra óptica, sirvan para que el poder entrante aproveche su potencial utilidad. Y empiezo recordando a F. D. Roosevelt, que al ver a su país partido por el derrumbe de la Bolsa en 1929 se concentró en reactivar la economía y creó millares de empleos mediante proyectos que utilizaran más mano de obra (regadora de dinero) que tecnología camionera y tractoril. Así que contrató a cuatro millones de personas (leed plis a Howard Zinn) para edificar masivas obras de ingeniería y arquitectura (carreteras, represas, acueductos), lo que puede replicarse en Honduras en exclusivo con puentes a fin de superar su obsolescencia, modernizar la vialidad y anticiparnos al cambio climático. Un proyecto de 200 millones por año para alzar puentes urgentes y sólidos generaría la más envidiable transformación económica.



No insistiré (pues lo expresé ya en tres artículos) que puede activarse al sistema educativo en término de 15 días utilizando a la televisión pública y comercial. No hay quien carezca de televisor y cada pueblo nacional cuenta con su red inmediata, incluso satelital. Siete horas diarias y científicamente programadas de transmisión cubrirían, a la semana, las asignaturas todas escolares y colegiales. Pero para hacerlo hay que tener voluntad política y haber nacido algo más que negligente o imbécil.



Al día treinta de gobierno la presidenta debería convocar en cadena de medios al pueblo para suplicar un favor especial patriótico. Ya que aguantó por diez años la extorsión de la tasa de seguridad -abuso y robo- se le suplica pagarlo dos años más -ni un día en exceso- para dedicarlo al rubro de educación. Emplearlo para reconstruir físicamente las escuelas, dotarlas con material didáctico abundante, incluso tablets; ajustar el Estatuto del Docente y -¡salve la superación pedagógica de la Patria!- dotar con dos profesores cada aula, de uno a tercio grado, para acelerar la experiencia educativa (abundan estudios sobre ese método, en especial en Noruega).



Luego convertiría a la policía militar -tras saber cuánto presupuesto recibió y cómo se lo administró- en policía comunitaria y particularmente de investigación, ya que en Honduras se sigue delinquiendo a lo libre y viciosamente por una causa: no hay detectives que averigüen y sustancien judicialmente el crimen. El malhechor opera seguro de que nadie lo cogerá y juzgará, y por eso repite la acción inmoral. En los órganos represivos de Singapur, Dinamarca, Austria y Alemania -mejores del orbe- el componente investigativo supera a cualquiera otra instancia de gendarmería. De allí que el volumen de crímenes sea menor año tras año. Gracias libertad, que estimulas a imaginar.