Columnistas

Una primera lectura de los mensajes implícitos en las recientes elecciones, es que en abrumadora mayoría los electores dejaron de lado sus preferencias políticas para rechazar la corrupción oficial, como una reacción defensiva de higiene cívica contra cinismo organizado.



Hay además otra lectura, ya no depresiva, más orientada al futuro del país: la corrupción, que se ha enraizado desde hace generaciones; que durante los últimos años ha sido sistematizada y legalizada desde el poder; esa clase de corrupción sistémica no ha podido agotar las reservas morales de la sociedad.



Un pueblo desesperanzado, agachado y descreído, ha renovado la licencia vencida del estamento político - responsable colectivo de la desgracia -, para que comience desde cero la reconstrucción económica, social, moral y cívica del gobierno y del país.



Otro mensaje está diciendo que una mujer podría tener la visión, la integridad, la firmeza y el coraje para hacer lo que durante más de dos siglos los hombres no han sido capaces de hacer.



Eso es hermoso. Si la presidenta logra iniciar al menos reformas estructurales urgentes, y cimentar, con esfuerzo de todos, un proceso sostenible de reformas, habrá dado también un paso trascendental para la liberación de la mujer hondureña.



Tal grandeza espera a doña Xiomara. Pero en correspondencia con su dimensión histórica, ella asume la responsabilidad personal de ejercer con sabiduría y valor la autoridad que le ha delegado la gran mayoría del pueblo hondureño. Ella, y nadie más, será la responsable de primera línea por lo que haga y deje de hacer. Como toda mujer, sabe que el desengaño es más frustrante que el engaño.



La renovación popular de la licencia política tiene fecha de vencimiento, y de ahí la urgencia de un programa de cambio estructural, desde los cimientos de la nación. Todos sabemos que tal plan no existe, y que cuatro años no bastan para elaborarlo e implantarlo. Ese es un escollo voluminoso para la tarea presidencial.



Como sociedad, nunca fijamos objetivos y medios, ni siquiera a corto plazo. Sin embargo, la gente sí siente lo que hace falta, en una intuición forzada por la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. El discurso de la presienta evidencia que entiende estas carencias, y la primera talla de su estatura política vendrá dada si convierte la intuición en líneas generales de un programa de cambios, audaz y visionario.



Líneas generales, conceptuales. Los presidentes, como los gerentes generales de las empresas, no necesitan dominar los detalles de la operación, sino tener claros sus propósitos y la capacidad de inspirar a sus subordinados. Un gerente general puede dirigir una cervecería, una acería, o un banco, sin ser experto en ninguna de esas actividades, siempre que sepa lo que busca, para la empresa y para él. El rol de un presidente es similar: crear condiciones, marcos, alianzas, consensos, para tallar decisiones políticamente factibles y económicamente viables.



Todo esto implica pensar y actuar con mente reformista, que hace del cambio una forma de vida, para no conceder ni un respiro a la tradición. “Si no está roto, rómpelo, que de los pedazos saldrá la innovación, y con ellos se irá la tradición”, fue mensaje para mis subordinados, durante mi larga carrera de ejecutivo profesional. Es una actitud que conlleva riesgos, los propios de toda transformación.



Puede ser que esa inclinación reformista me induzca, con algún prejuicio, el temor de que hoy el mensaje de cambio, por no ser definido, depende de leales saberes y entenderes personales, y que la acción consecuente sea la tradicional. Las mesas de trabajo, los primeros contactos con los organismos financieros, los grupos espontáneos de apoyo ciudadano, son viejos pasos cuatrienales, similares por la falta de orientaciones del presidente electo, sobre sus objetivos, nunca explicados.



Viví esa experiencia, tal cual, en la transición del presidente Callejas al presidente Reina, en cuya triunfal votación sus electores concurrieron en masa, ilusionados por la promesa de una nebulosaa revolución moral. El discurso del régimen fue revolucionario hasta el fin, pero la falta de guía presidencial, y las acciones convencionales, fueron tales que la revolución moral no necesitó contrarrevolución para frustrar los sueños de sus electores.



La política tiene algo de teatral. Aristóteles dijo que el drama trata problemas de orden público, en tanto que la comedia trata los de índole privada. Se sabe que un drama puede derivar en comedia, aunque sea bueno, si los actores son malos, o el director carece de liderazgo inspirador. Ya comedia, el drama puede degenerar en sainete. Como pueblo y como país, debemos ayudar a la presidenta para que mantenga la línea dramática de la obra cuya dirección el pueblo le ha confiado.



Antes de la democracia, los mandamases nos imponían el statu quo. En la democracia, los partidos simulan cambios que fortalecen el statu quo. En sus inevitables relaciones con el estamento político, los presidentes deben evitar que se les orille a tal extremo. Porque es en tibias medidas de alivio, en más de lo mismo, en cambalaches que negocian el país en las oscuras trastiendas del poder, en la trama de cosmética que simula falsos progresos, donde los procesos de transformación pierden el rumbo, la oportunidad y el aliento de la población.



Todo presidente visionario, que quiere trascender el presente, escoge su equipo personal de estrategia, con personas calificadas pero no necesariamente técnicos, que tengan criterio político innovador, pero pragmático; extraoficiales, casi anónimos, sin más facultades que recomendar. Es una elección personal de la presidencia, de dos o tres estrategas. Sobrarían candidatos, pero más de tres es serían una bulliciosa redundancia.