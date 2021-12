Columnistas

Aspirar “solo a la verdad y a nada más que la verdad” debe ser atributo de cada ciudadano que encuentra en el cumplimiento de sus deberes, como en el goce de sus derechos, su razón. El repudio al fraude electoral no existía, era ahogado por zalameros, por remuneración monetaria o una palmadita, cuanto más por una plaza o hasta por la titularidad de un ministerio, según su prestancia. Ya no habrá más indiferencia. El reconteo debió ser general; no lo ha sido. Van a quedar numerosos delitos electorales ocultos y curules ocupadas por unos a quienes no eligió el pueblo. Pero la conciencia creciente de que el alterar la voluntad manifestada en las urnas es un delito, no un servicio que ha de ser premiado, es un avance. Como avance, y de gran altura, son dos hechos que no deben ser olvidados: uno, el encuentro de la presidenta electa Xiomara Castro y el candidato nacionalista Nasry Asfura. Han quedado retratados el mejor alcalde que ha tenido el DC y la primera mujer presidenta de la República como demócratas auténticos, apreciados por la generalidad, se sea o no sus seguidores. Y dos, el que pudo pasar desapercibido por tratarse de un partido en extinción, pero que hay que recoger como ejemplo también para las generaciones venideras: el reconocimiento de los resultados electorales que hiciera el candidato de Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez. Una declaración digna de ser difundida como muestra de lo que debe ser un político íntegro, comprometido con los intereses patrios. De verdad. El más preparado de toda la justa electoral, fuerte pero humilde, constituye un verdadero modelo para la juventud. Toda la admiración y respeto para la madre que lo crió. Este compatriota enaltecería el gobierno de la presidenta Castro, evidenciando su voluntad de conformar un gabinete idóneo para nuestra Honduras.