Columnistas

Con la presencia virtual de gobernantes de más de 110 países del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la Cumbre por la Democracia, la cual inició un jueves y finalizó el pasado viernes del corriente. Las fechas de celebración de la Cumbre son bastante significativas, ya que el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, mientras que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, por lo cual no es de extrañar que en el evento se hayan abordado ambos temas. Según la información publicada por Infobae, en su discurso inaugural, el mandatario estadounidense explicó que: “Renovar las democracias es un esfuerzo constante”, al tiempo que alertó que desde “hace 15 años la democracia está en retroceso”. En su intervención, Biden criticó a los autócratas que en diferentes partes del orbe “tratan de buscar más poder” sin importarles el costo. También advirtió que la libertad de expresión “está siendo amenazada a nivel mundial”, por lo cual se hace necesario parar su deterioro. Por todo esto, Biden llamó a defender “los valores que nos unen: la libertad de expresión, de prensa y religión”, agregando que: “La democracia no es perfecta, pero podemos hacer que sea mejor. Vamos a defenderla en todo el mundo” (infobae.com, 09/12/2021). En la publicación antes mencionada, se informa que: “Una encuesta global del Pew Research revela que una gran mayoría de los ciudadanos apoya la democracia, pero una media del 56% en 17 economías avanzadas afirma que su sistema político necesita cambios importantes o debe ser reformado por completo”. De igual manera, en el Informe 2021 de Latinobarómetro se nos revela que en Latinoamérica, desafortunadamente, ha continuado creciendo el respaldo a los regímenes no democráticos y autoritarios. Así, por ejemplo, ante la afirmación: “No me importa que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”, las respuestas “Muy de Acuerdo” y “De Acuerdo”, aunque en promedio alcanzaron un 51% en toda América Latina, en Centroamérica y Panamá, con una sola excepción, se mantuvieron por arriba de tal porcentaje: El Salvador 63%, Honduras 62%, Guatemala 57%, Nicaragua 54%, Panamá 53% y Costa Rica 43%. Como bien dijera el expresidente Obama, la democracia es una débil planta que es necesario cuidar mucho.