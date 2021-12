Columnistas

Se cierra un nuevo ciclo de activismo para ponerle fin a la violencia en contra de la mujer. 30 años levantando la voz durante 16 días para acabar con esta violencia. ¿Será que como sociedad estamos escuchando lo que se nos quiere transmitir? Aún no; o al menos aún no lo suficiente.



La violencia contra la mujer no es algo desconocido. Estar entre los países con mayor tasa de femicidio en el continente debería al menos generar la pregunta acerca de lo que está ocurriendo. La forma como se escribe la violencia sobre los cuerpos de mujeres no es algo frente a lo cual los medios se silencian. Sin embargo, esas huellas reflejadas en titulares enrojecidos, en imágenes tan crudas como la violencia, no han logrado transformar el silencio de la sociedad.



Ese silencio explica por qué 30 años no han sido suficientes. Porque detrás de la violencia contra la mujer habita la desigualdad, habitan relaciones de poder tanto en lo público como en lo más privado, advirtiendo que la violencia, cualquiera sea su forma, nunca es un asunto privado, así la sociedad le niegue la prioridad que demanda en la agenda pública.



La violencia contra la mujer dentro de la familia refleja esa relación de poder. En enero del 2018, en La Lima, Norma Ávila murió a manos de su pareja pese a haber acudido horas antes a la autoridad policial buscando protección. No es un asunto privado.



En septiembre, Scarleth y Dunia, dos “tiktokers”, fueron asesinadas. Para algunos medios, el contenido de sus videos fue la causa de la violencia. Pensaba que “el vestido es el culpable” era un capítulo del pasado. La culpa no es de la mujer, ni de su ropa, ni de lo que cuelga en una red social. Menos aun cuando detrás está la criminalidad organizada y prácticas de seducción forzadas y de “cuerpos marcados”.



Si Norma, Scarleth o Dunia hubieran huido tal vez estarían con vida. Detrás de las solicitudes de asilo las historias de violencia contra las mujeres abundan. Pero ni la huida ni las muertes cambian la realidad que las causa. Detrás del femicidio hay múltiples formas de violencia, hay múltiples relaciones de poder, hay una realidad desigual que sigue haciendo que la sociedad calle.



El silencio y las voces contradictorias de la sociedad reiteran sin proponérselo que esta violencia, construida en esa desigualdad, continúa existiendo. Que las voces que se han levantado por 16 días, durante 30 años nos están invitando a dejar de ser espectadores. Que detener la violencia contra las mujeres es también responsabilidad de los hombres, como nos lo recordó un mural que realizó la comunidad con el ACNUR en Ocotepeque. Que es necesario transformar la cultura que se soporta en esa desigualdad como afirma Chimamanda Ngozi Adichie.



El simbolismo detrás de los 16 días de activismo ha logrado importantes transformaciones y sigue siendo necesario. Quienes el 25 de noviembre se movilizaron y pronunciaron exigiendo mayor firmeza, tienen razón. No podemos esperar otros 30 años.