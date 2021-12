Columnistas

Al menos eso parece, que ya no hay peste en nuestro país, porque los hondureños van por todas partes como si tal, muy confiados; todavía la mascarilla es un complemento de su indumentaria, pues es obligatoria en el centro comercial, en el supermercado y en la calle.



Aquellas difundidas recomendaciones de la comunidad científica, que todos seguían prolijos para evitar el contagio, tales como el distanciamiento físico, hace días las olvidaron, y si alguien se las recuerda, le hacen mala cara, y más de una vez el reclamo ha terminado en insultos o a los puños.



Basta un paseo por cualquier mall o por el mercado para descubrir a los visitantes rozándose en los pasillos, codeándose en las tiendas, y los obligados comensales tienen que sacarse la mascarilla en el área de comidas; animosamente desdeñan el -hasta hace poco- temido covid-19.



Pensando en eso, revisamos las estadísticas del coronavirus en nuestro país, y la caída de los casos es abrupta y esperanzadora: los 2,500 enfermos que se reportaban por semana en julio, bajaron a 46 en diciembre. Claro que el virus sigue allá afuera, aunque a la gente le parezca que no.



Hace unos meses, estábamos aterrorizados, parecía que esto no terminaría nunca, y los datos justifican nuestros miedos; los registros contabilizan a más de 378 mil personas contagiadas y, lamentablemente, a 10,415 fallecidos; entre esas muertes -que ahora parecen evitables- hay amigos, parientes, vecinos, conocidos.



Cuando las vacunas por fin llegaron, luego del acaparamiento de los países ricos, los contagios remitieron en proporción a la vacunación; hay 4.9 millones de hondureños inoculados con la primera dosis y otros 3.9 millones con la segunda; solo faltan los que se resisten y un grupo todavía sin acceso.



Fue buena noticia saber que los hospitales se estaban vaciando de pacientes contagiados y que varias salas de unidad de cuidados intensivos estaban desocupadas; además, algunas clínicas de triajes, instaladas por la emergencia, se han cerrado o las juntaron con otras.



Todo esto que estamos viviendo ya lo experimentaron otros países, en donde saltaron las alarmas otra vez porque volvieron los pacientes a los hospitales, las complicaciones y las muertes. El coronavirus no se ha ido, regresa de varias formas, hasta trocado en eso que llaman ómicron.



En gran parte de Europa otra vez se llenaron los hospitales y se vaciaron los estadios; esta semana hubo fútbol de Champions y, donde hace unas semanas recibían a 60 mil aficionados, ahora tenían graderías desoladas, así como los bares, discotecas y centros de ocio.



Si los europeos, con su envidiable sistema sanitario, su economía y medicina asequibles -ni siquiera podemos compararnos-, tienen problemas, ¿qué pasará cuando haya rebrote o llegue la mutación del virus a nuestro país? Por eso, tanta confianza y laxitud con las medidas de bioseguridad pueden ser letales, dan miedo.