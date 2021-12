Columnistas

Según la tradición católica, el origen del personaje conocido como María Magdalena identifica a una mujer que sufre y llora, por lo cual en ese estado no se sentía bien vestir una tela como el tafetán, que en su momento era considerada como una tela de lujo.



Traigo a colación esta expresión porque, siempre que se presenta un ambiente difícil económicamente, surge la necesidad de ser muy prudente con los gastos que tienen que ver con productos superfluos y sobre todo caros. En una situación como la que está quedando la nación, obligatoriamente el recordatorio para la presidenta electa, Xiomara de Zelaya, será: el país no está para tafetanes.



Hace algún tiempo, un presidente de Honduras, ya fallecido, visitó España, acompañado de su esposa; la motivación para la visita era la de promover ayuda para los pobres. Los españoles no podían entender cómo, en una delegación que solicitaba ayuda para los necesitados en un país del tercer mundo, la esposa del mandatario anduviera tan engalanada, vistiendo los mejores atuendos y con joyas de elevado costo. Así han actuado varios políticos una vez que llegan al poder de la nación, con una mano extendida, solicitando la caridad pública internacional y, con la otra, derrochando lujo que solo es propio de personas acomodadas provenientes de los países desarrollados.



Xiomara Castro de Zelaya llega al poder en condiciones muy complicadas, con una deuda que anda en alrededor de 17 mil millones de dólares y con una deuda social en términos de salud, educación y vivienda y con unas obras de infraestructura en ruina. Más del 95% de los centros escolares están en situación deprimente, no aptos para la enseñanza en las condiciones de una pandemia que no deja de hacer daño a la salud de la población.



Mas de un 60% de la población está siendo afectada por problemas de desempleo en sus diferentes modalidades, aspecto este que tiene su impronta en otros problemas de carácter social grave, en términos de integración social y seguridad de las personas en su propia existencia. La extrema pobreza ha subido un 50% y la pobreza en general a un 75%.



Sorprendió mucho que un diputado electo en el pasado proceso electoral prometiera a los profesores en sus distintos niveles devolverles todo lo que el gobierno actual les ha negado en materia salarial. Cumplir una promesa de esa naturaleza implicaría una cantidad millonaria que no estoy seguro de si el Estado estaría en condiciones para poder honrarla. Cada diputado vendrá con una agenda de exigencias para satisfacer necesidades de los votantes que les favorecieron.



Habrá una piñata de demandas en contra del Estado por acciones laborales y administrativas que requerirán fondos económicos para cumplirlas.



Debe recordarse que el nuevo gobierno cargará con una deuda de la ENEE de cerca de 85 mil millones de lempiras, e igual, el déficit de Hondutel es y será una pesada carga para el nuevo gobierno.



El país en ruinas que está recibiendo la nueva inquilina de la Casa de Gobierno demandará muchos recursos, recursos que son escasos. Habrá que reducir el gasto público innecesario.