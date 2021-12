Columnistas

En 1935, el periodista alemán Carl von Ossietzky recibió el Premio Nobel de la Paz. Se había expuesto con su crítica de la dictadura de los nacionalsocialistas y sus planes para la guerra y fue arrestado en 1933. No se le permitió viajar a la ceremonia de premiación; murió en Berlín en 1938 después de años de tortura y encarcelamiento. Por primera vez desde 1935, se vuelve a otorgar el Premio Nobel de la Paz a los periodistas, esta vez a dos ganadores. A Dmitri Murátov, editor en jefe del periódico ruso Novaya Gazeta, crítico con el gobierno, cuyo equipo editorial ha perdido a varios periodistas por asesinato, y a María Ressa, directora de Rappler, una plataforma en línea para periodismo de investigación, que hace crítica a la política del presidente filipino Rodrigo Duterte. Ella fue declarada culpable de difamación en junio de 2020, pero actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.



Cabe mencionar que la entrega del premio Nobel a dos personas el 10 de diciembre es un acto simbólico, uno que enfatiza la importancia de la libertad de prensa y alienta a los periodistas de todo el mundo. El laureado Murátov ya había manifestado que el premio no era suyo, que compartía el honor con sus compañeros de trabajo, pero, sobre todo, que era el premio de los que murieron mientras realizaban sus actividades periodísticas. Sin embargo, debido a las regulaciones, el premio no puede otorgarse póstumamente, lo que llevó a Murátov a hacer esta declaración.



La presidenta del Comité del Premio Nobel declaró que los periodistas serían honrados por sus “esfuerzos para defender la libertad de expresión, que es un requisito previo para la democracia y la paz duradera”. Así que la decisión del Comité del Premio Nobel envía una señal positiva a los periodistas de todo el mundo y es un recordatorio de que la actividad periodística a veces puede ser muy peligrosa.



Los periodistas de América Latina también se enfrentan reiteradamente a esta triste realidad. México tiene un récord mundial amargo con ocho periodistas asesinados en 2020, según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (Rsf). Los observadores internacionales también califican a Honduras como uno de los países de América Latina en donde el trabajo de prensa es más riesgoso. El año pasado hubieron cuatro casos de periodistas asesinados en Honduras, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).



La libertad de prensa está vinculada a la libertad de expresión para todos. El derecho fundamental a la libertad de expresión se mantiene en la libertad de información y el trabajo de prensa, lo que significa que, en este dualismo de libertad de expresión y libertad de prensa, una prensa fuerte e independiente siempre beneficia a todos los ciudadanos.



Un principio de la democracia es la división del poder estatal en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero, extraoficialmente, el cuarto poder, la prensa, también tiene una función clave. El cuarto poder debe moldear independientemente el discurso público, proporcionar información confiable, seria y autodeterminada sobre las actividades de los otros tres poderes estatales. El filósofo francés de la Ilustración Jean Jacques Rousseau ya llamó a la prensa el “cuarto pilar” del Estado. La importancia del trabajo de prensa para una democracia funcional y una convivencia pacífica se confirma ahora con la entrega del premio Nobel en 2021. ¡Una buena señal para los periodistas y la prensa de todo el mundo, incluido Honduras!