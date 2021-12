Columnistas

Creo que sobre el último proceso electoral que se llevó a cabo en Honduras es muy difícil disentir. Las sensaciones, las impresiones y las conclusiones que dejó son prácticamente corales. Las acciones contundentes del pueblo hondureño han dejado un margen casi nulo a las opiniones intestinales.



La gran victoria del último proceso fue que el electorado recordó que él es el único soberano. Es una sensación que no se tenía desde hace mucho tiempo y que espero que sea una constante a partir de ahora. Se han vencido a la apatía y la incredulidad. Hemos demostrado que se puede creer en la democracia y que, aunque imperfecta, es una forma válida y coherente de gobierno. La forma bajo la cual hemos decidido vivir.



La institucionalidad electoral es fundamental para la paz de cualquier pueblo, y, a pesar de los fuertes cuestionamientos que tuvo este proceso en sus inicios, se ha logrado sanear parcialmente la credibilidad en la institución democrática. Pero este es solamente el primer paso para la recuperación de nuestro carácter republicano. La vitalidad de este depende no solo de la separación e independencia de los poderes, sino de la fortaleza de estos.



La recuperación de nuestra esencia republicana es uno de los retos más importantes y urgentes del gobierno entrante, ya que a partir de allí se garantiza la estabilidad del país, y, como consecuencia natural, si hay buena intención se puede trabajar en el desarrollo de Honduras con el terreno aplanado. Para que las formas de gobierno funcionen tienen que estar lo más cercanas posible a su ideal.



La confianza que ha depositado el pueblo hondureño, según los datos del Consejo Nacional Electoral, en Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación es una muestra más de que la confianza está puesta en la democracia más que en un partido. A Castro se la intentó relacionar con gobiernos muy conflictivos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua (como si fueran los únicos de izquierda), pero la confianza de que el poder está en el voto hizo que esa estrategia no funcionara. Si es un gobierno que no gusta, habrá oportunidad en el próximo proceso de elegir otro. Ese es el pensamiento general.



No quisiera decir que esta oportunidad es única, pero sí que es la primera en mucho tiempo de montar un gobierno abierto al diálogo, justo, inclusivo, democrático y, sobre todo, con una gran aceptación del pueblo hondureño.



No hay duda de que es una gran alegría que las cosas hayan sucedido de esta manera, después de las experiencias traumatizantes de los procesos electorales de 2013 y 2017. Muchos temíamos que se repitieran algunos acontecimientos nefastos, pero creo que esta fue la elección profunda en las urnas: la paz y la democracia. Algo que vemos con ojos de novedad, como niños emocionados, pero que debe ser lo normal y la moneda de cambio en la vida política nacional.



Quisiera felicitar a todos los hondureños por su meritoria conducta, a los ganadores y a los derrotados que han aceptado los resultados. Pero también quisiera recordar que esta no es la cúspide, solo es el primer paso. Incluso a nivel electoral, hay muchas cosas que se deben corregir para el próximo proceso y para estos años de gobierno. La fiesta salió bien, pero pudo haber salido mejor. Confío en que así será en el futuro.