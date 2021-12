Columnistas

Xiomara finalizó su discurso, tras conocer los resultados electorales que le designaron como nueva presidenta de Honduras, con el grito de “Hasta la victoria siempre”, el conocido lema de la revolución cubana. ¿Será esta una declaración de intenciones de acercar sus futuras políticas sociales, económicas y exteriores al grupo de Cuba, Venezuela y Nicaragua?



La nueva presidenta ha ganado las elecciones con claridad, con un programa de izquierdas en el que ha prometido ayudas a las pequeñas empresas y jóvenes, así como luchar contra la corrupción. Nadie se debería extrañar, por lo tanto, que entre sus planes estén desde una legalización de mínimos del aborto hasta políticas de redistribución de los ingresos y ayudas sociales.



La cuestión es si tomará el camino de la izquierda moderada y pragmática, como la de Jose Mujica de Uruguay y la de Lula en Brasil, o de una izquierda más ideologizada y radical cuyos ejemplos hemos citado antes.



Tiene mucho que ganar si se decide por la primera opción. Aquellos países de la región que durante las últimas décadas han adoptado una política protección social al mismo tiempo que impulsaban la iniciativa privada y la apertura al exterior han logrado mayores crecimientos en el ingreso per cápita de su población.

La presidenta se encuentra con un país con la tercera renta per cápita más baja del continente, solo detrás de Haití y Nicaragua, y decenas de miles de jóvenes intentado emigrar por la falta de oportunidades y la violencia. Dos los dos principales problemas del país, que se retroalimentan en un círculo vicioso. Esta difícil de situación de partida que, sin embargo, puede ser una ventaja para la nueva presidenta si toma las decisiones correctas.



El punto de partida del país es tan bajo, que cualquier mejora puede generar un importante crecimiento económico y una mayor justicia social que, como resultado, aumente el optimismo por el futuro del país y frene la emigración.



Honduras tiene un gran potencial en sectores como el manufacturero, el turístico o el energético. Situada a poco más de 1000 kilómetros de los EEUU y con un salario medio 400 dólares al mes el país debería postularse como base para empresas manufactureras exportadoras. Más aun en un momento en el que los EE.UU. se han dado cuenta que cada vez que compran productos chinos están financiando el ascenso de su rival. Muchas compañías estadounidenses ya están retornando factorías a países más cercanos, y amigables.



Los problemas geopolíticos, pero también los logísticos y ambientales, están cambiando el modelo de globalización hacia un modelo de “regionalización”, y aquí Honduras podría tener una oportunidad para romper su mediocre desempeño económico de los últimos 35 años. Son muchos los ejemplos de empresas que están trasladando parte de su producción de Asia a México, por poner un ejemplo cercano, o a Costa Rica. Dos países que han sabido ubicarse en las cadenas de producción global gracias a su cercanía con el gran consumidor que son los EE.UU. Es cierto que desde 1976 Honduras ha ido desarrollando una industria maquilera importante, principalmente en torno al textil, pero el potencial es enorme si se diversifica este sector y se captan inversiones para manufacturas más desarrolladas.



El turismo con Roatán como destino destacado, pero con un potencial enorme en otras regiones como Copán o La Ceiba, puede ser otra palanca de cambio para el país. Desgraciadamente Honduras apenas tiene presencia de las grandes cadenas hoteleras europeas, que también es escasa en el caso de las norteamericanas. Y su promoción exterior ha sido, desde siempre, nula. Queda todo por hacer. Ninguna de las empresas españolas del sector turismo participantes en el Informe de Inversión española en Iberoamérica que elaboro en IE University ha considerado, en los últimos años, invertir en el país. Contrasta la situación con vecinos como Costa Rica, Panamá o Guatemala, que han sabido captar a millones de visitantes extranjeros. Incluyendo a los norteamericanos, por lo general un perfil de cliente que deja muchos ingresos en destino.



El sector de la energía es otro de gran potencial por partida doble. Cada año salen 1500 millones de dólares del país en importaciones energéticas, y casi el 60% de la producción eléctrica depende de combustible importados y contaminantes. El desarrollo de más megavatios eólicos y solares generaría empleo y ayudaría a reducir el gasto en la factura petrolera que implica la salida de dólares y riqueza de Honduras hacia el exterior. No debería ser difícil encontrar inversores en un mercado en auge y que además podría generar los certificados de neutralización de CO2 que buscan muchas empresas internacionales en este momento.



En definitiva, Honduras tienes un importante abanico de posibilidades para crecer económicamente, generar un bienestar económico distribuido y reducir el drama humano de la migración.



Si la presidenta Castro se decanta por una política de conciliación entre el impulso a la iniciativa privada y el cuidado social, así como por la promoción activa de la inversión exterior en manufacturas, turismo y energías renovables, el país podría dar un giro a su histórica económica de los últimos años y comenzar a recolocarse en el tablero internacional.



Xiomara tiene la oportunidad de abrir el camino hacia un desarrollo económico y social más sostenible e inclusivo. Que, en cualquier caso, deberían continuar sus sucesores: el desarrollo de una nación depende de la continuidad y el consenso nacional en torno a un proyecto y se mide por décadas, no por mandatos.



Desde el punto de vista política exterior, la nueva presidenta haría bien de no distanciarse de los EE.UU., el mayor socio comercial del país con potencialidad para serlo mucho más en los tiempos de la nueva globalización que tienda a la regionalización. Joe Biden ha mostrado su interés por invertir en el país a cambio de un mayor control de la corrupción. Todo ello sin olvidar el desarrollo de lazos con el resto de la región centroamericana o Europa.



Eso implica, por lo tanto, medir con mucho cuidado su acercamiento a China a costa de distanciar un posible alejamiento a Taiwán. La isla asiática es una de las 25 mayores economías del mundo con una potente industria tecnológica, que podría invertir en Honduras, además de ser un importante donante del país. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el hecho de que las inversiones de la R.P.C. no han contribuido en general a aumentar el bienestar social de aquellos países donde se ha desplegado ni han sido transparentes. Como ejemplo, el estado de Montenegro en Europa, donde el país podría perder la soberanía sobre su principal puerto por no cumplir con un crédito que le concedió el gigante chino.



Honduras necesita romper la dinámica de las últimas cuatro décadas que han retrasado su desarrollo social y económico no solo por detrás del promedio mundial, sino incluso por debajo de sus vecinos de Centroamérica y Caribe. Pero la nueva presidenta Xiomara Castro cuenta por bazas para lograr este cambio. La conciliación de medidas promercado con políticas sociales podrían darle una gran oportunidad para liderar este cambio que tanto necesita el país.

* Igor Galo es Director Técnico del informe Inversión Española en Iberoamérica de IE University