Pifia es, en billar, ejecución torpe con el taco. Y por extensión aplica cuando en la vida, sin metáforas, metes la pata. Hacia 1972 diario La Noticia, dirigido por el tranquilo Amílcar Santamaría, me asignó una columna periodística, y recuerdo que imbuido en temas políticos -que trataba sutil y no en forma severa como hoy, por aquello del miedo a la represión, además de residir en Tegucigalpa, vivencia que condiciona a la palabra- confundí el apellido de Tomás Martínez, comandante expedicionario del tirano Carías y gestor de una matanza de garífunas en Tela (1937), por otro Tomás de mejor estirpe. La familia de este alzó gritos al cielo y gerencia del periódico, por lo que el joven escritor se apresuró a disculpas. Fue la inicial vez que experimenté lo que llaman ridículo profesional.



Años luego redacté en Revista Nocturnal, dirigida por el querido gestor Jaime Montesinos, la pifia de que la clásica obra teatral “La vida es sueño” fuera redactada en 1636 por Lope de Vega, cuando su original pertenece a Pedro Calderón de la Barca. Pena múltiple ya que soy profesor de literatura. Y peor cuando un amigo diseñador de publicaciones me detuvo en cierta librería para interrogar casi triunfante: “¿Cuándo usted dice en su reciente artículo que Humberto Eco es semiótico, quiere decir semiólogo...?”. Fina sutileza de lector.



Grave descuido fue hace un año. El 5 de noviembre de 2020 el río Ulúa, incrementado por el huracán Eta, engulló violento al hermoso puente de hierro que desde 1913 se empezó a alzar a inmediaciones de Santiago (luego Pimienta), Valle de Sula. Dicha estructura luce en la estampilla más famosa de la filatelia local, referida como Honduras Negra.



En artículo similarmente titulado escribí en EL HERALDO que el puente “dotado con articulaciones de espiral que permitían flexibilizarse al paso del tren o al golpe de la arremetida acuática, único en su clase, fue imagen para la estampilla Honduras Negra autorizada en 1915 bajo cánones de la Unión Postal Universal y que, por error al imprimirla en American Bank Note Company (el azul fue demasiado profundo, luciendo negro), cosa que la hizo objeto de curiosidad, se ordenó destruir la serie si bien ‘escaparon’ (…) tres ejemplares posteriormente vendidos ya que en 2012 cierta copia se subastó por US$130 mil. Es el sello más caro de Latinoamérica y el aéreo más raro del mundo”.



Amable, la Federación Filatélica de Honduras (FNFH) corrigió lo allí quedado en deuda y que fue: “Honduras Negra es creada en 1925 al aplicarse la sobreimpresión en negro (…) Aero Correo 25 a la estampilla de 10¢ de la emisión de 1915, impresa en Honduras en Tipografía Nacional y no EUA. Las sobreimpresiones fueron realizadas por Karl Snow de Tegucigalpa en una pequeña imprenta de mano, lo que permitió habilitar las estampillas para el Aero Correo del Dr. Thomas C. Pounds, quien tenía permiso del Estado para transportar correspondencia entre Tegucigalpa y Puerto Cortés”.



“Hasta 2002 se sabía de dos ejemplares de Honduras Negra (…) uno perdido tras subastarse en NY... El hoy único ejemplar fue subastado en 2012 por Cherrystone. Honduras Negra es el artículo más raro y costoso de la filatelia hondureña y la estampilla aérea más rara del mundo”... Danke, amigos.