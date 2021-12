Columnistas

¿Qué es el valor de la gratitud? La gratitud va muy ligada con el valorar y reconocer tanto aquello que recibimos como a aquel que nos lo da. Hoy en día podemos afirmar que la gratitud crea un contexto psicológico beneficioso para aquel que la practica. La persona agradecida busca tener otras atenciones con las personas, no pensando en pagar por el beneficio recibido, sino en devolver la muestra de afecto o cuidado que tuvo.



¿Por qué practicar el valor de la gratitud? Agradecer nos centra en lo que sí existe, nos ancla en el presente y nos permite adoptar una mentalidad positiva y de crecimiento, con la que toda experiencia sirve para progresar en algún sentido. Una forma de valorar es prestar tu atención. El que realmente es agradecido no solo da gracias por su plato de comida, sino que lo disfruta con toda su atención. El que realmente agradece la compañía de alguien no solo lo dice, sino que le presta toda su atención.



Obstáculos: egoísmo. Darlo por supuesto. Mera cortesía. Miopía interior.



¿Cómo practicar este valor? Reconocer los pequeños momentos del día a día -como una buena comida, un día soleado, el amor de tus seres queridos o que tu mascota te reciba efusivamente cuando llegues a casa- también es importante. Hay que dar las gracias por ellos. Tener un diario de cosas por las que estás agradecido fomenta el pensamiento positivo (algo muy útil, ya que el cerebro se centra en las cosas malas por naturaleza). Mostrar agradecimiento genera más optimismo, pero la gente agradecida no evita la negatividad. La clave para llevar una vida de agradecimiento es asumir que habrá contratiempos. Las personas agradecidas saben que no han llegado a donde están sin ayuda de nadie y, para ellos, pasar tiempo con sus seres queridos es un hábito.



Desarrollar el hábito de dar gracias: di gracias muchas veces al día, expresar gratitud a otras personas también puede ser efectivo. Cuando mostramos gratitud hacia los demás les hacemos saber que sus acciones son importantes, lo que fomenta más del mismo tipo de comportamiento, no solo hacia la persona agradecida sino hacia los demás. Sin necesidad de escribir, se puede establecer un momento fijo en el día para dar gracias, por ejemplo, por la mañana nada más levantarnos o justo antes de dormir, cuando estamos en la cama repasando lo que nos ha ocurrido hoy.



Detalles para con los demás: tengamos pequeños detalles de atención con todas las personas, tales como acomodar la silla, abrir la puerta, servir un café, colocar los cubiertos en la mesa, un saludo cordial...



Desafíate a ti mismo: identifica, cada día, tres cosas por las cuales estás agradecido.