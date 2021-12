Columnistas

Afirmábamos la semana anterior que las preferencias políticas de la población de un país, de una región o una localidad cambian con el paso de los años. El cambio es lo único constante, diría alguno por ahí, pero, tratándose de adhesiones a banderas e idearios partidarios, esta mutación no ocurre tan rápido como muchos quisieran (especialmente los políticos de oficio).



Continuando con nuestra rememoración de la azarosa vida de nuestro Estado, decíamos que 1957 inauguró un nuevo capítulo de la historia nacional con tres grandes coprotagonistas: un mayoritario Partido Liberal, un dividido Partido Nacional y unas autónomas Fuerzas Armadas.



El cruento golpe de Estado en 1963 dio inicio al interregno militar de los años sesenta, que fue acompañado -justo es decirlo- por militancia nacionalista y también liberal.



La breve pausa de gobierno nacionalista al principio de los setenta era solo un espejismo: el liberalismo se había dividido de forma pugnaz y el hiato “democrático” hizo PUN (de verdad) cuando las FFAA retomaron las riendas, sin soltarlas, hasta inicios de los ochenta, dejando atrás una mescolanza de años progresistas, escándalos de corrupción, barracazos y represión. Pocos abandonan el poder por bonhomía (“quien manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar”, filosofa un popular personaje de radio), por tanto, la cúpula castrense dio un paso a un lado (más no atrás) a inicios de los ochenta, obligada por las circunstancias y la sala oval.



Los largos años de concubinato le pasaron factura al Partido Nacional, convirtiéndolo en la segunda fuerza política del tradicional bipartidismo catracho. Los liberales capitalizaron su dividida y larga ausencia, convirtiéndose en una organización política de base amplia, que incorporaba desde rancias estructuras conservadoras rurales hasta animosos profesionistas independientes, laburantes asalariados y facciones que, de no proclamarse liberales, las intransigentes leyes proclamadas en la segunda república calificarían de “subversivas”. Toda una melé que desafiaba su ambicioso “sumar-unir-vencer” y que les sumiría en varias crisis, como la de 1985 -resuelta en un cuartel con la segunda letra del alfabeto- y la de 2009, que constituiría su “canto de cisne”.



Los nacionalistas -con una composición interna variada, pero no tan díscola; más vertical por historia y maridajes- se acostumbraron todos esos años a esperar su oportunidad a la vera del camino como Tío Coyote, dejando que el péndulo oscilara entre las antípodas internas de los liberales, mayoritarios en simpatías de acuerdo a encuestas y votaciones. La fórmula 2:1 (dos gobiernos liberales por uno nacionalista) era predecible hasta el golpe de 2009, que no solo cortó con esa frecuencia, sino que acabó con la certera mayoría liberal.



A partir de entonces, e igual a como aconteció a inicios del siglo XX con el nacimiento del Partido Nacional, el Partido Liberal pariría un nuevo hijo, robusto, rebelde y gritón (continuará).