Columnistas

Si bien el femicidio es la manifestación extrema al destruir la vida de una dama, existen simultáneamente otras formas de agresión hacia ellas, que, por su recurrencia, más allá de la condición socioeconómica, cultural, étnica de las agredidas, no deben ser ignoradas ni permitidas al constituir una cotidiana realidad para la mayoría de féminas, aquí y en cualesquier otro país, perpetradas por el hombre y por la sociedad.



Paralela a la física, que va desde golpes contusos hasta el homicidio, está presente la política al ser discriminada al momento de elegirse candidaturas para puestos de elección popular, al nombrarla a empleos en la estructura estatal de niveles y responsabilidades inferiores a las concedidas a ellos. Si nos remontamos al pasado recordemos que en el caso hondureño, fue hasta fecha reciente que se otorgó a la mujer el derecho al sufragio, al ser considerada con insuficiente madurez y capacidad intelectual para hacer uso del derecho al voto por parte de quienes integraban el Poder Legislativo a lo largo del tiempo.



Rina Villars ha detallado las luchas femeninas para lograr tal conquista en su obra “Para la casa más que para el mundo”. Nuestra legislación, en la codificación penal, concedía al hombre impunidad si ella era encontrada in fraganti en adulterio y su vida había sido segada por su marido, no así cuando ocurría en sentido contrario. La discriminación económica continúa vigente, al remunerar con inferiores escalas salariales a las mujeres pese a desempeñar trabajos similares a los realizados por su contraparte masculina.



El cotidiano trabajo doméstico de la mujer no es compensado con salario por parte de su pareja. Cuando ellas no aportan ingresos económicos al hogar, su dependencia respecto a él es mayor, impidiéndole el hacer valer derechos e igualdades. En lo ideológico, ellas son desvalorizadas y exhibidas como meros objetos sexuales y fuente de placer masculino, algo que es exaltado por la publicidad al convertirlas en esclavas de la moda y de cosméticos, fuente de lucro billonario para tales industrias.

En lo político, los partidos deben promover en sus estatutos y en la práctica la promoción de la mujer a lo interno de sus estructuras decisorias para alcanzar igualdad y equidad de género, identificando las barreras formales e informales que dificultan su plena participación. Solo así se alcanzará su democratización interna. En lo sexual, si la opción y preferencia de ellas es hacia personas de su mismo género, la reacción masculina va desde la burla hasta la eliminación física. En reacción a tal machismo han surgido en fechas recientes organizaciones como Cattrachas, defensoras de las personas LGBT que investigan, denuncian y emprenden acciones judiciales en pro de la igualdad y no discriminación de tales compatriotas.

Público reconocimiento a su fundadora-coordinadora, la economista Indyra Mendoza y al equipo de colaboradoras que la acompañan en tales acciones que las han llevado a presentar demandas legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los medios de comunicación social deben abstenerse de utilizar lenguaje discriminatorio que incite al odio, violencia y discriminación ya sea por orientación sexual, crímenes de odio y acceso a la justicia de grupos poblacionales lesbicos, gay, afrodescendientes y personas viviendo con VIH, tanto por razones legales como de ética.