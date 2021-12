Columnistas

Después de una campaña electoral que había costado la vida a unas 68 personas de diferentes partidos, las elecciones en sí fueron bastante pacíficas. De hecho, en muchos lugares se miraba la “fiesta democrática” que se había evocado de antemano. Los ciudadanos ejercieron el sufragio con gran disciplina y motivación, esperando algunos varias horas en la fila. La mayoría de los ayudantes electorales se comportaron exactamente de la misma manera y trabajaron juntos a través de las líneas partidistas en interés de una democracia pacífica y basada en las mismas leyes para todos.



Con esta positiva jornada electoral, la República envió una señal fuerte a la región y la comunidad internacional: la democracia hondureña es viva y también está tratando de mejorar. Con los nuevos documentos de identificación, los escáneres de huellas y muchos observadores nacionales e internacionales, el día de las elecciones no fue perfecto, pero sí menos caótico de lo que muchos suponían de antemano. Si bien tardará un tiempo en contarse los últimos resultados, ya se puede decir ahora, que el próximo presidente del país será Xiomara Castro. También es previsible que su partido tenga una bancada fuerte en el Congreso, al igual que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país. Por primera vez desde 1997, la capital ya no es gobernada por el Partido Nacional y en la Casa Presidencial se reemplaza al Partido Nacional luego de tres mandatos.



La victoria de Libre es dramática y ya ha sido reconocida por otros partidos, así como por la sociedad civil y el sector privado. El resultado de las elecciones, sin embargo, tiene varias implicaciones. Los fuertes resultados de Libre solo fueron posibles porque muchos partidarios del Partido Liberal decidieron evitar una oposición dividida mediante un voto decisivo, y porque los votantes del partido gobernante también querían castigar a sus propios altos funcionarios. Esto significa que el nuevo gobierno hondureño estará bajo gran presión y escrutinio, ya que no solo fue apoyado por el núcleo de votantes leales de Libre. Muchos votantes decidieron en contra de los otros partidos y candidatos en lugar de estar explícitamente a favor de Libre.



Libre podría verse tentado a seguir una política a través de medidas populistas para crear la ilusión de que las cosas mejorarán directamente con el cambio de poder. Podría ser una estrategia para tranquilizar a los ciudadanos que están, con razón, frustrados. Sin embargo, así existe el riesgo de que se agrave la ya precaria situación en el país con la política populista. Se necesita un desarrollo sostenible para mejoras en la situación socioeconómica del país. Sin embargo, esto solo se puede lograr mediante el uso inteligente de las medidas en la caja de herramientas políticas y una política económica y financiera prudente, pero no solo con medidas simbólicas. Para el nuevo gobierno existe el riesgo de un gran desencanto después de la euforia inicial por la victoria electoral si el pueblo no mira que se inician buenos cambios.



Los nuevos líderes políticos se apoderan del país en una situación sumamente difícil. Los hechos de los últimos años, la corrupción, sobre todo ante los huracanes y la pandemia, corren como heridas abiertas por el país. Ahora se necesita una política de centro izquierda, no una política radical, para permitir un equilibrio de intereses y mejorar realmente el país. Esto solo puede tener éxito con un gobierno honesto y orientado a soluciones, pero no con el populismo o corrupción, solo de otro color.