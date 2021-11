Columnistas

El bardo Froylán Turcios escribió: “¡Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací! Fecunden el sol y las lluvias; esplendan bajo su cielo de zafiro”. Nuestro corazón y pensamiento. En una sola voluntad acudimos a las urnas como hermanos que hombro a hombro, juntando nuestras manos, uniremos nuestras energías en un constante esfuerzo para que florezcan sus industrias, sus campos labrantíos y todas sus riquezas. Pondremos en acción la conquista de sus altos valores morales que hemos dejado atrás por seguir el materialismo que fomenta la desunión, hogares destrozados, una sociedad sumida en valores que corroen su ser desde lo más profundo porque se abandona la esencia del ser humano por perderse en la selva de concreto y hierro y sus exigencias.



No deseamos guerra, somos hombres y mujeres que fomentaremos permanente la paz y el trabajo para engrandecer al país y levantarlo del estercolero en que lo han sumido sus malos hijos, cuando todos sumemos las energías, la mente, los proyectos, los sueños, haciendo realidad los ideales que soñamos para nuestra amada patria que está herida y necesita levantarse de su sopor y buscar nuevas rutas que comiencen desde el hogar y los negocios públicos para hacer de la sociedad una fortaleza de paz, concordia y trabajo y buscar la sapiencia para enaltecer y elevarnos a estadios superiores.



Cada ciudadano deberá tener en cuenta cualquier aspecto de su destino que es por Honduras, que lucharemos incansablemente forjando lazos de unión con los hermanos hondureños, cualquiera que sea su color político, ideología religiosa o su estatus social, y la gobernanza será para todos los que conformamos la nación y no para un grupo o familia determinada porque todos formamos el Estado y hemos dado el mandato que se debe corregir los errores del pasado para contribuir a la gloria de Honduras, ya que ello es nuestra obligación ineludible para exaltar su nombre a través de su cultura, esfuerzo y humanismo.



Trabajaremos para que sus hijos no se sumerjan en las garras del alcohol, porque la sobriedad es el éxito del camino y el hambre no llegará a casa porque no dilapidaremos el dinero en los juegos de azar, creceremos como seres humanos, evitando todo cuanto pueda hacer disminuir nuestra personalidad, para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores.



Respetaremos sus símbolos eternos, no deseamos símbolos extranjeros ni ideas extranjeras, seremos hondureños con todos sus defectos y virtudes, evitaremos seguir los caminos de otras naciones que han acogido doctrinas extrañas que han llevado al fracaso a estas, nosotros debemos ser nosotros mismos y no remedos de otros, ya que podemos emular los ideales de nuestros próceres, admirando a sus hombres ilustres de nuestra patria y a todos los que sobresalgan por enaltecerla, colocando en los puestos claves de la gobernanza a individuos probos, leales, dignos de sus cargos y no a aquellos que por compadrazgo o favor político lleguen a ocupar puestos que no podrán enaltecer por su ineficiencias, no se fomentará el nepotismo ni el abuso de autoridad, todo deberá ser consensuado porque no gobernará una familia, gobernarán partidos que se unieron para llevar la victoria aplastante ante el narcotráfico, la dictadura de derecha y el abuso del poder.