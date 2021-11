Columnistas

Hace varios meses pandémicos que olvidamos los libros, suceso imperdonable pues si algo que el virus no pudo detener en Honduras es la creación artística. Como ocurre desde que se impuso el régimen neoliberal, los artistas financiamos, a propio costo, la producción intelectual, ya se trate de obras plásticas, publicaciones, exposiciones de fotos, teatro e incluso presentaciones literarias por internet. Organizaciones que en décadas pasadas se enorgullecían de sus programas editoriales ––Banco Central, cooperativas, bancos, sindicatos, universidades–– lamentan hoy la miseria cultural en que el sistema los ha dejado. Eso para no comentar en torno a las celebraciones del 200 aniversario de independencia en que radios, televisoras, instituciones privadas y estatales se limitaron a mensajes extra baratos en medios e internet, sin dejar nada absolutamente permanente o concreto para celebración de la memoria futura, cual estatuas, obeliscos, parques, puentes, monumentos, mármoles, túmulos, excepto la bella imagen de José del Valle que la Dirección de Cultura de la Municipalidad de SPS develará pronto.



Libro extraordinario en contenido y forma escribió Rolando Kattán (“Los cisnes negros”) y que ganara el XX premio Casa América 2021 en Madrid. Dígase en síntesis que su compacta escritura trasciende los límites de la palabra e inscribe cierta fresca redacción metafórica donde los ritmos del suceso y la imaginación se armonizan de tal modo que rompen el sabido esquema de la poesía y consiguen ascender a una subsiguiente literalidad inédita que sorprende, desafía y cautiva, tales su pasión y libertad. Hace dos años (2019) desde la misma tónica inventiva, aunque por vía de la historia, Kelvin Coleman dio a Editorial Guaymuras el privilegio de editar “Sabían que estaban haciendo historia. La huelga de 1954 en las fotos de Rafael Platero Díaz”. Este Platero, padre del Rafael brillante periodista actual, buceó en la memoria diaria de aquella subversión obrera y la retrató, dejando para la posteridad muestras de rostros, enojos, actitudes y vestimentas, júbilos y cólera, decepciones y amor transcurridos durante los 59 días que persistió la huelga bananera más famosa de América y que fuera sólo superada en 2009 por las protestas mayormente magisteriales y obreras contra el golpe de Estado conservador que se diera al régimen liberal de Manuel Zelaya, coup d´Etat por demás cruel e infértil.



El reverendo jesuita Ismael Moreno por fin se decidió a escribir memorias, por demás interesantes. Su bello texto “Del asombro y la gracia. Notas de paso”, que acaba de salir, es más que literatura de testimonio (materia usualmente fría) para hacerse emoción confesional. En sus páginas lo que corre es la vida, no la letra, y sin sufrirlo vamos pasando de la leyenda y el mito a la inmediata y grotesca realidad, del buen camino de los picarillos al rosario y arideces de los personajes y la discriminación, de Margarita Murillo a Escalera, al heroico Padre Guadalupe y Manuel Gamero, en fin, las reservas morales de la patria y hoy de la juventud, que ocupa conocerlos. El libro es en sí escuela ética, repetición de andanza moral, como corresponde a la vida auténtica, humilde y hermosa de su autor.