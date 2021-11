Columnistas

Nací en los Estados Unidos, de inmigrantes hondureños, y aunque no voto en las elecciones hondureñas (no soy ciudadano), mi deseo por la patria es ver una Honduras más próspera, rica en oportunidades económicas, una alta calidad de vida, atención médica asequible, un sistema educativo de calidad y libre de corrupción.

Para que esto suceda, es importante que todos los ciudadanos de todo el país, jóvenes y adultos participen en las elecciones.

Desafortunadamente, en una encuesta de agosto de 2021, el 61% de los votantes jóvenes dijeron que no votarían si las elecciones fueran hoy; esto es increíblemente decepcionante.

A lo largo de mi carrera en comunicación política, ya sea trabajando en elecciones o en cobertura periodística en CNN Español, Telemundo y Univision, he visto el poder de los votantes jóvenes y he llegado a comprender la importancia de su voto.

Las famosas elecciones estadounidenses de 1984 dieron como resultado que el Presidente Ronald Reagan ganara votantes jóvenes por dos dígitos. En 2008, los votantes jóvenes demostraron haber sido un número demográfico clave que impulsó al Presidente Barack Obama a la victoria.

Si bien los votantes jóvenes pueden y han desempeñado un papel importante, la verdad sigue siendo que, históricamente, los votantes jóvenes no llegan a una tasa alta a la cabina electoral.

Esto también es cierto en Honduras.

En las elecciones de 2017, aproximadamente 800.000 jóvenes fueron elegibles para votar, y 600.000 fueron elegibles para votar por primera vez. Pero durante demasiado tiempo, los votantes jóvenes no han participado en las elecciones al nivel que deberían. Han dejado la decisión de elegir a los líderes en sus vidas a otras personas.

Nuestro voto es nuestra voz sobre la economía, el cuidado de la salud, la educación y todos los problemas que enfrenta la nación. Votar es una herramienta poderosa, y cuando no votamos, estamos perdiendo nuestra voz a otra persona.

La realidad es que los candidatos y los partidos políticos priorizan a la población clave cuando se postulan para un cargo y cuando los jóvenes no están votando, los candidatos no están incentivados para participar con ellos y no están motivados para escuchar y hablar con los votantes jóvenes. Esto significa que cuando las campañas están mapeando su agenda, es probable que los jóvenes no sean una prioridad.

Una vez que un candidato se convierte en un funcionario electo, el elegido y los miembros de su personal pueden priorizar el constituyente que votó por ellos a una tasa más alta. Si bien los funcionarios electos son elegidos para representar a todos los ciudadanos, hay momentos en que priorizan temas y opiniones que importan a quienes votan.

Cuando emitimos nuestro voto y participamos en las elecciones, nos da un derecho y una autoridad aún mayor para responsabilizar a nuestros funcionarios electos. También significa consolidarnos como la próxima generación de líderes en el país.

Si bien esta elección puede servir para mejorar Honduras, la verdad es que se necesitará más de un solo gobierno para lograr un cambio completo.

No importa quién gane: hay trabajo por delante para el gobierno y las personas a las cuales sirve.

Crecí visitando a mi familia en Cantarranas, Francisco Morazán; y en Duyure, Orocuina en Choluteca, donde aprendí que el mayor valor de Honduras es su gente. Su deseo de una vida mejor para ellos y sus familias es evidente. Como decía mi Tío Francisco “Paquito” Gaitan, recién alcalde de Cantarranas: todos tenemos un don y un deseo para superarse, cada uno de nosotros merece la oportunidad de utilizar ese don para un mejor futuro. Un gobierno que empodera a las personas para innovar, construir sus negocios y alcanzar su máximo potencial está en camino de avanzar a la nación.

¡Es por eso que espero que los votantes jóvenes de todo el país, deben presentarse a votar como nunca antes!