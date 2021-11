Columnistas

Se llegó a la fecha de las elecciones y, a pesar de que hemos tenido una campaña marcada de calumnias y difamaciones como parte de las estrategias de los principales actores políticos, basada en el comunismo y anticomunismo, la sociedad hondureña tiene clara cuál será la decisión a la hora de marcar detrás de la cabina de votación. Los hondureños emitiremos el voto en un país con heridas aún abiertas y con sed de soluciones y cambios. Estamos claros en que el país no va a salir del agujero en el que ahora está si no hacemos los cambios hoy para cosechar los frutos, probablemente, dentro de treinta o cuarenta años. El pueblo espera tener unas elecciones limpias, pacíficas y transparentes. Para nadie es desconocido que Honduras es un cuarto lleno de dinamita, y las elecciones pueden ser el encendedor si la población llega a dudar de la legitimidad de la persona que salga ganadora. El gran anhelo del pueblo es honrar la hermosa tradición democrática, donde la fiesta comienza muy temprano y finaliza tarde, y donde todos los votos cuentan y todas las voces importan. El próximo 27 de enero se espera que las nuevas autoridades electas asuman sus funciones, sus responsabilidades y comiencen a cumplir sus compromisos con los hondureños. Independientemente de quien gane y tome posesión del cargo, busquemos siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la moderación y no la polarización. Sabemos que el próximo presidente deberá enfrentar grandes y exigentes desafíos como combatir la corrupción, mejorar el sistema de salud y educación, recuperar la institucionalidad, trabajar en el combate a la pandemia del coronavirus, continuar con la vacunación masiva, proteger la seguridad de los ciudadanos, crear empleos y atender y acompañar las necesidades y los sueños de los hondureños. En todo este proceso el gobernante necesitará el aporte y la colaboración de todos los hondureños. A pesar de todas nuestras diferencias, nuestro compromiso debe ser siempre buscar crear un buen país para todos, una buena patria donde todos podamos desarrollar nuestros proyectos y alcanzar nuestros sueños; donde todos podamos nacer, crecer, educarnos, tener familia, trabajar, envejecer y buscar junto a nuestros seres queridos la felicidad y una mejor calidad de vida.