Algunos están muertos de miedo, otros abrigan contenidas esperanzas, y una mayoría suspira expectativas por saber quién ganará y quién perderá en las elecciones del domingo; todos los ojos, los rezos, las maldiciones y los ojalá estarán acechando los resultados, esos votos que podrían cambiar las vidas de muchas personas, para bien o para mal.



Estamos claros en que solo hay dos posibilidades en la elección presidencial: gana Xiomara Castro o Nasry Asfura. Las encuestas, que bullían desesperadas con ánimos de convencer, son poco creíbles, pero la mayoría mantenían la paridad o la cercanía entre la candidata de Libre y el candidato nacionalista: un puntito arriba ella, al día siguiente, él.



Con encuestas sesgadas es imposible tener una proyección objetiva de las preferencias de los votantes, por eso, cuando preguntan a cualquiera su vaticinio, el ciudadano encoge los hombros y reconoce que no lo tiene claro. Solo a los que el corazoncito los subyuga sostienen convencidos que su partido ganará, y por goleada.



No han faltado voces haciendo miedo, boicoteando el juicio ciudadano, con tramas telarañosas, absurdas. Otros asustaban las calles, presagiando anarquía. Las redes sociales y su incontinencia mentían con supermercados vacíos, cierre de gasolineras y desabastecimiento general.



No todo el desasosiego es infundado, algún temor queda por las confrontaciones en las elecciones del reciente pasado, protestas en las calles, destrucción y violentas cargas policiales que dejaron varios fallecidos, todavía en la impunidad.



Pero las cosas han cambiado; por ejemplo, tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado -ahora sí- por los principales partidos, con una importante inversión en equipo y tecnología para darle agilidad y transparencia al sufragio, al conteo de los votos y a la transmisión de los resultados. También se integraron en el reestructurado Registro Nacional de las Personas (RNP) -fuente habitual de trampas y fraudes- para depurar el viciado censo nacional y emitir el Documento Nacional de Identificación (DNI) como sustituto de la vieja cédula, con la que algunos votaban dos, tres o cinco veces.



Agregamos que, si bien por presiones, el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley Electoral y se creó el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), o que el Ministerio Público abrió una Fiscalía para Delitos Electorales, entre otras cosas.



Muchos cambios solicitados para darle transparencia y credibilidad al proceso se cumplieron, solo falta esperar que funcionen bien el domingo.



Para el lunes que viene, el pronóstico del tiempo prevé cielos parcialmente nublados, lluvias en algunas regiones y temperaturas frescas en zonas altas; Tegucigalpa amanecerá a 15 °C, desde donde seguirán emitiendo los resultados electorales; cruzamos los dedos para que sean sin sobresaltos, normales, como los cambios atmosféricos.