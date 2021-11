Columnistas

Fake news son noticias falsas. El objetivo es la desinformación, se da en procesos políticos muy dinámicos que pueden ser elecciones o movimientos de protesta contra un sistema político. Este es un tema viejo, pero en los últimos tiempos se ha generalizado como producto del aparecimiento de internet y las llamadas redes sociales. El uso de las noticias falsas acarrea un comportamiento ético y moral.



En el caso del actual proceso electoral hondureño, se está haciendo uso de noticias falsas. Voy a señalar algunos casos. Con la muerte de Francisco “Paquito” Gaitán, alcalde de Cantarranas, la policía al ser interrogada sobre el origen del asesinato dijo tener pistas, aseverando que no tenía relación con la actividad política de la víctima, en vista de que el supuesto homicida tenía la misma militancia del fallecido. En este caso, el interés es minimizar el papel de la violencia en la actividad electoral y desvincular a cualquier fuerza partidaria del hecho en cuestión.



Apareció en la prensa hablada y escrita el siguiente título: “Hallan laboratorio de bombas caseras que serían usadas en las elecciones por mareros”, refiere la información que en el operativo se logró capturar a tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), no se dan nombres de los detenidos, apenas se dice que con las bombas molotov se planeaba afectar la seguridad de la población en el contexto del próximo proceso electoral. Con esto se busca infundir miedo y, además, responsabilizar a la oposición por actos de violencia que se pudiera dar en caso de que esta pierda las elecciones y no acepte los resultados.



Apareció en estos días que el presidenciable “Tito” Asfura y la Confraternidad Evangélica de Honduras firmaron un acuerdo que rechaza el aborto y expresan el respeto al matrimonio tradicional, además, apoyan la relación con Israel como pueblo que respeta la vida. Nadie en Honduras, en el contexto actual está haciendo mención y defensa de lo que el candidato nacionalista y el cuestionado pastor Canales están diciendo. La situación del país es tan grave que esos asuntos, aunque son temas humanos, no están en la prioridad de ningún político sensato. De nuevo, la preocupación es infundada y falsa.



Lo que vino a poner la cereza al pastel fue la participación del expresidente Andrés Pastrana de Colombia en un programa muy popular de la televisión nacional.



Todos esperábamos palabras que podían referirse a un tema de cómo volver gobernable y funcional la democracia que por años se ha querido construir en América Latina, ahora debilitada aún más con altos niveles de corrupción, narcoactividad, migración y elevados índices de pobreza. No, la alocución del expresidente Pastrana no fue ni siquiera un debate, fue una denuncia. Diciendo algo que en Honduras muchos lo saben, que Libre, partido del cual Xiomara de Zelaya es candidata a la presidencia, participa en el Foro de Sao Paulo. Esta instancia internacional no tiene como meta la construcción del socialismo en ninguna parte del continente; promueve el debate y la solidaridad entre los pueblos. Pastrana falsea la realidad con propósitos aviesos.