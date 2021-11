Columnistas

“Democracia”, una palabra que se escucha en todas partes, sobre todo antes de elecciones como las del 28 de noviembre. Pero ¿qué significa esta palabra? ¿Cuál es su esencia? Los antiguos griegos podrían ser vistos como los “inventores” de la democracia, con sus ciudades-estado en la región mediterránea que estaban gobernadas por la democracia directa. Con esto ellos estaban muy por delante de su tiempo.

Todos los hombres adultos (sin incluir mujeres y esclavos, esto es, por supuesto, una diferencia con la hora actual) pudieron discutir y votar sobre temas en una asamblea pública, determinando así el destino de la ciudad-estado. Estas sociedades se caracterizaron por un fuerte papel de la política dentro de la vida social, así como por los derechos correspondientes de los ciudadanos elegibles dentro de las ciudades-estado.



El principio fundamental de esta democracia antigua fue el sufragio. En consecuencia, no sorprende que el origen del término “democracia” consista en las palabras griegas “demos” (pueblo) y “kratos” (fuerza). La democracia significa entonces la fuerza del pueblo, es decir, el gobierno del pueblo. Por supuesto, gobierno se entiende en este contexto como autodeterminación política y autoadministración.

En los tiempos actuales, cuando los países son significativamente más grandes y tienen más habitantes que en la Antigüedad, la democracia directa es difícil de implementar, especialmente a nivel nacional. De ahí que se desarrolló la democracia representativa. La importancia de las elecciones no ha cambiado, tal vez incluso ha aumentado, ya que las elecciones solo se llevan a cabo cada cuatro años.



La elección es la forma más importante con la cual el ciudadano puede legalmente dar a los representantes del pueblo - los políticos - una retroalimentación. El sufragio puede dar espacio a un elogio o un castigo, en todos los niveles. El voto es la voz democrática e independiente de cada individuo. Algunas personas creen que su voz, su voto, no se escuchará de todos modos y, por lo tanto, no votan.

Sin embargo, esto es como cantar el Himno Nacional en un estadio de fútbol. Si todos piensan que no tienen que cantar porque hay suficientes personas cantando, el estadio se queda en silencio. Si nadie va a las urnas, la democracia se calla, una democracia con baja participación electoral es automáticamente menos democrática, no sigue siendo un “gobierno del pueblo”.



El sufragio es un acto de gran importancia simbólica, pero también de impacto real. Una voz no llena un estadio, pero la suma de las voces se puede escuchar por millas. Cada voto cuenta. Es por eso que no puede subdelegar o regalar su voz, cada uno de nosotros tiene su propia voz, es algo individual. Todo ciudadano debe sopesar y analizar antes de hacer su voto, pensar qué futuro quiere para su país y para él mismo, qué ofrecen los candidatos y partidos. Solo después de esto debería levantar su voz por un lado, es decir, poner la cruz. El voto es una inversión política.

Esta inversión debe pensarla sabiamente, ya que, igual que una inversión privada, como la compra de un medio de transporte, se trata de progreso a largo plazo, no de felicidad a corto plazo. ¿De qué sirve un coche que está limpio por fuera, pero cuyo motor deja de funcionar en la ruta inclinada? Se necesita el vehículo adecuado para el terreno difícil. Las apariencias no pueden ocultar esto. Cualquiera que vaya a las urnas el domingo tiene que preguntarse en qué coche se quiere sentar y dónde y cómo debería ir el viaje.