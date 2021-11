Columnistas

La fila era compacta, los que la hacían habían comenzado su odisea desde un día anterior, estuvieron durmiendo en la acera y bajo el cobijo del sereno que los arropó, y al día siguiente, con los primeros rayos, empezaron a amontonarse en los portones. Deseaban ser los primeros. Sus estómagos empezaron a rugir como leones hambrientos, mas solo se apretaban el cinturón para forzar al hambre a dejar sus cuerpos; una pequeña luz estaba en sus ojos, había transcurrido casi un año desde que los llamaron a hacer fila, y durante el lapso habían arrastrado sus pies en busca de la esperanza, porque ellos estaban vestidos de desesperanza.

Las horas pasan y entre ellos se van empujando, haciendo una marea humana, la tripa pica, la sed es insoportable, la silla de rueda es desgastante, los músculos se entumecen de estar soportando las muletas o el bastón que sirve para no caerse; entre ellos se cuentan las “perras” de la cuartería o del mensajero del partido que les llegó a tocar las puertas diciéndoles que había un bono para ellos si votaban por el partido, porque este partido sí se acuerda del pueblo, porque en estos precisos momentos están dando el bono a aquellos que sufrieron las inclemencias de Eta y Iota, porque el partido se acuerda de los desposeídos, y las personas sentirán que la esperanza les llegó porque el bono es un poco cuantioso: 7,200 lempiras, cantidad que muchos no han tenido siquiera entre sus manos, es una riqueza que gozarán; pero después volverán a su realidad cuando se den cuenta de que fue efímero el sueño.

Lo indignante de las filas es el atropello a estas masas humanas, la dignidad se pierde no porque hagan fila para obtener su bono, es la humillación de someterlos a los vejámenes de sufrir las inclemencias del medio, que sometan a personas con discapacidad, señores seniles o personas con pérdida de miembros a los murmullos de los demás, es indignante porque los ponen a hacer fila en una calle llena de polvo y tierra, de basura y cerca de un río Grande o Choluteca cuyas aguas despiden hedores nauseabundos porque sus alcantarillas están rotas; es indignante porque les tienen que hacer respetar el derecho ajeno con miembros armados de las fuerzas armadas, porque provocan relajo, pues la espera es larga y tediosa.

Imagínate tú, que estás cómodo y arrellanado en tu mullido sofá, no tener un vaso con agua para beber, una taza de café caliente o un mendrugo de pan que alimente tu cuerpo, y que los portones de atención se abran cuando el funcionario haragán llegó; llegó tarde. Lo más triste es que hayas hecho una larga fila, una larga espera, y cuando presentas tus datos te dicen que no hay bono para ti o para el otro porque en la base de datos no estás registrado, aunque el año pasado recibiste las migajas que dan.

Las especulaciones son muchas, dinero al bolsillo izquierdo, un poco de dinero para los beneficiados y el otro para la campaña política, para pagar a los activistas las marchas por la “paz”, contra el aborto, para el traslado de personas interdepartamentales, para la compra de burras y agua y el famoso 50 azul que se ganaron para aparentar que ellos se merecen seguir gobernando.