Columnistas

El aguinaldo pone de buen ánimo a cualquiera. He llegado a pensar que más que el sentido religioso, familiar y tradicional, es ese pequeño ingreso extra el que más esperan las personas. Por supuesto, que esto es natural en una economía tan golpeada y -debo decirlo- en una sociedad tan consumista.



Hay registros desde el año 1465 en el libro «Poesías» de Alfonso de Villasandino, citado en el “Corpus del Diccionario histórico de la lengua española”, del uso de la palabra “aguinaldo” con el sentido de algo que se regala en Navidad o Año Nuevo. Aunque no debe ser necesariamente dinero.



Y si recurrimos a la etimología de “aguinaldo”, nos encontramos que, según Joan Coromines en el “Breve diccionario etimológico de la lengua castellana”, esta muy probablemente provenga de la frase latina “hoc in anno”, que quiere decir “en este año”, lo que evidentemente hace muchísimo sentido.



Aunque también se argumenta que la costumbre y la palabra tienen origen celta: “eguinad”, ya que ellos tenían como tradición dar unas palabras de buen augurio para el año que empezaban, y también las acompañaban con un obsequio. Aquí lo importante eran las palabras y lo material era subyacente, representativo y simbólico.



En ese mismo sentido, a mí la palabra aguinaldo, además de dinero extra, me transporta a otra realidad. El rector mayor de la congregación salesiana tiene por costumbre dar cada año a toda la familia salesiana un mensaje llamado aguinaldo. Suelen ser luces sobre la vivencia espiritual del año que viene.



Y quizá, además del dinero -práctico y necesario-, está bien si igualmente por estas fechas hay un mensaje. Uno que vaya un poco más allá del fácil y trillado “paz y amor”. Creo que es necesario decirle algo sustancial y profundo a un pueblo que comenzó el año en medio de la incertidumbre que generó la pandemia, que se caldeó en dos procesos electorales (el que ya fue y el que viene) y que, como cada año, ha vivido en medio de la violencia.



Probablemente el pueblo hondureño tenga necesidades que estén por encima de lo material. Repito, para no ser malinterpretado, que el dinero es indispensable. Pero lo que sí es cierto es que no se puede llenar con lo material lo que corresponde al espíritu. Algo de eso decía Soren Kierkegaard.



Y en el mismo sentido de lo figurativo, también demos más paz, más amor, más respeto, más comprensión, más misericordia, más sinceridad. Auguremos para nosotros y para nuestros queridos un mejor destino en el próximo año.



El otro aspecto que quiero tratar es uno más práctico. Lo más probable es que ya lo haya escuchado: pero aproveche lo mejor que se pueda ese aguinaldo. Es aquí donde aparece el término inteligencia financiera.



Ese logro social de obtener un decimotercer sueldo tiene, además del sentido de dinamizar la economía, la capacidad mejorar las condiciones de vida de los hondureños, tal como se explica en los considerandos del decreto de 1997, que agrega a los jubilados (y ratifica) lo dispuesto en el decreto 112 de 1982 sobre el decimotercer salario.



Lastimosamente no encontré datos precisos sobre Honduras, pero a juzgar por los datos de otros países de América Latina, el aguinaldo se gastará en el consumo propio de las fiestas. A menos, claro, que ya lo deba todo, que tristemente también es posible y muy probable. En ese caso hay que ser cumplidor y pagar deudas.