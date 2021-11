Columnistas

Que delicia es sentir el suave fluido de las palabras escritas en trozos de papiro, en piedra, arcilla, pergaminos y en el Word, delicia que penetra llevando pensamientos íntimos de aquellos que les encanta plasmar sus sueños, pesadillas, argumentos, filosofías y dejan caer sus trozos de verbo encantado en versos que hablan del amor, fe, esperanza, los que cantan al amor, la vida, al dolor, sufrimiento, cuando se escriben ríos de tinta descubriendo almas con penas profundas o alegres estados de exultación donde se ve al Creador porque este está presente como el escribano que deja palabras escritas imperturbables, profundas leyes dadas para el bien común de toda la humanidad.



Sentir el carro de la Smith Corona deslizarse a medida que el tecleado va perforando la hoja de papel plasmando el sentimiento o dejando ver las novedades que ocurren en los continentes, el acontecer nacional día a día se plasman letra a letras unidas para formar palabras y estas oraciones haciendo posible que después disfrutemos del contenido que salió de la tipografía en moldes de plomo con palabras invertidas donde nacieron los códices más sublimes, las epopeyas de héroes que dejaron estelas para que escribiésemos sus hechos hasta la idolatría o dejar un registro de hechos que pasaran a ser la historia para que generaciones futuras llegasen a enterarse de acontecimientos que van dejando su polvo dejado a los tiempos que se encarga de borrarlos pero perennes entre las hojas de libros que van siendo agujerados por polilla que se comen las letras y dejan vacíos donde la imaginación debe permear hasta conocer el verdadero significado de los hechos acaecidos pretéritamente.



Cuando tomamos la tiza la primera vez y plasmamos las vocales que se fueron uniendo en matrimonio con consonantes que dan significado entendemos la fortuna de encontrar tan valioso tesoro, su cofre nos descubre y deslumbra porque la palabra escrita es sublime, intangible, es surrealista, universal y celestial. El Verbo es palabra de acción, genera que el ser humano se mueva entorno a lo que lee, así podemos interactuar entre los semejantes y el verbo o el sustantivo llenan las páginas de gloria de los seres humanos. La palabra escrita despierta emociones que yacen enterradas dentro de nuestro subconsciente, el balbuceo se convierte en palabra y la palabra en cuadernos, con ella el universo se une y conocemos los hechos que acontecen en otras latitudes porque podemos escoger el tipo de palabra que nos llena, las hay filosóficas, armas, economía, de la pobreza de espíritu, de espíritu aventurero, miseria, ganancia y cada de estas palabras nos hacen ser lo que somos, ya que te descubren tu interior, lo que estás destinado ser o empezar hacer, ya que no todos seremos soldados, arquitectos o médicos, otros seremos agricultores o constructores pero siempre buscaremos las palabras que nos hablan de lo que deseamos o sentimos en nuestro yo interior.



La palabra pueda manipular masas, una palabra te puede despertar odio o amor, te puede dar cólera o tristeza, la entonación dada, suave o dura puede hacer que despertemos ambiciones enterradas dentro de nosotros o procuraremos ser partícipe del bien común, la palabra ha dejado siglos de humanidad plasmada, las arenas del desierto no han logrado destruirlas porque son eternas, sean maldiciones o bendiciones estas viajan por el espacio tiempo y cumplen su cometido, “así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. así será mi Palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, más hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”



La riqueza de la palabra en cualquier idioma escrita satisface el ansia de conocimiento, da sabiduría, te llevas a lugares encantados, desconocidos, podemos adentrarnos a vivir en sueño el mundo de los grandes monstros del pasado, podemos viajar a la Antártida o llegar a Marte o más allá, la palabra purifica el espíritu, los Salmos, las oraciones, plegarias plasmadas dan al ser humano contemplación, “como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo” la nobleza de escritor, periodista, poeta, dramaturgo o de todos aquellos que tienen en su mano una barra de grafito en corteza de madera han plasmado bellos mensajes a la humanidad, estos nobles seres alumbran el camino, fomentan la paz ya que denuncian las arbitrariedades de gobernantes que dieron su palabra pero que la deshonraron, porque la palabra dicha habla por sí misma de las cualidades que posee el hombre o la mujer ya que expresa su interior, “porque de la abundancia del corazón habla su boca”.



¿Acaso aquellos que han dejado plasmado sus pensamientos o hechos de la vida real fue por tener gloria? No, plasmaron lo que su corazón les dictó, sabían que pronunciaban palabras de felicidad habría felicidad, más otros se encargaron de escribir palabras de odio, racismo y millones las siguieron y enajenaron su mente y corazón y llevaron destrucción, lo malo revuelto con lo bueno, son el Yin o el Yan, estaremos destinados a ser algunas de estas dos nociones o proferirá nuestra boca lo sublime o lo oscuro, dependerá a gran medida de las palabras que sembremos en nosotros, podemos ser persuadidos sutilmente a tomar caminos de ostracismo o de liberación, porque la palabra es divina y su uso dependerá de lo que desees, la palabra será eterna y dejará de ser hasta cuando yazca el último ser humano disolviéndose en las arenas del olvido. Siempre que escribas ten presente estas palabras sabias: “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz para mi vereda” ,o, “te doy mi palabra de honor”.

