La última aventura de los llaneros solitarios de la política de este paisaje, no les ha bastado jugar con la nacionalidad de la patria, tanto así que hasta la ponen al peor postor, como en una subasta de armatostes baratos; pues bien, no les ajustó su megalomanía de gula y se dispusieron a retozar con el documento que nos acredita como hondureños.

Mas allá de infestar de activistas frenéticos, arropados con las banderas de la política cavernaria, los jefes de esta aventura se han gastado más de 79.5 millones de dólares (1,987 millones de lempiras) lo que costó al Estado el proyecto: «Identifícate», mismo que permitió fabricar 5.5 millones de tarjetas del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), las que todavía no han sido entregadas en su totalidad, como una larga y sospechosa maniobra espectacular en el centro de unas elecciones ya gastadas por la historia de fraudes, donde vivos, muy vivos, muertos y no tan muertos votan a granel y a favor de una estructura corrupta práctica que desbarata los andamios torcidos de esta democracia que nos ha ido costando sangre, sudor, lágrimas y miles de millones invertidos en pavimentar elecciones y las carreteras que conducen a las fincas privadas de la impunidad.



Según cifras en poder del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el programa se ejecutó en etapas y con diferentes costos. Del total hay 72.5 millones de dólares (1,812 millones de lempiras), provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El primero fue de 63 millones y el segundo por 9.5 millones, más una donación de siete millones de dólares, provenientes de la Unión Europea (UE). El delegado del PNUD informó que el costo de elaboración del DNI, por parte de la firma francesa Thales Selp, fue de alrededor 11 millones de dólares.

Esto significó 1.6 dólares por cada tarjeta, más los veinte centavos por el sobre en el cual fue entregado el documento, lo que sumó 1.80 dólares (45 lempiras), más los frescos para la prole de asaltantes de la política.

Entonces, después de todas esas millonarias sumas, no tenemos el dichoso documento laminado con fines políticos y no patrióticos para justificar el desastre y drama de la gente que espera hasta de madrugada en las aceras del RNP. El Congreso del Partido Nacional aprobó dejar vigente la tarjeta de identidad actual, hasta el 31 de diciembre de 2021, pero no se podrá «votar» con ella en las elecciones.



En su defecto, se abrieron el pecho de «superhéroes» para anunciar la buena nueva, que para ejercer el sufragio solo se permitirá el nuevo documento de identificación nacional. Ya sabemos que acá la ley del más fuerte es la que decide, y alguna «misa negra» tendrán bajo la manga para hacer valida la tarjeta vieja. «Es por el bien de la democracia», anunciarán los grandes redentores del dolo y la política que calculan con una mentalidad mercantil y con estrictas tenazas que se aferran al poder.



Con estos antecedentes, nadie duda que terminarán usando una mezcla de las dos cédulas: el poder es híbrido, la corrupción es bipolar y los negocios son un dúo dinámico de políticos que arrean banderas de los dos colores.

Por estos asuntos oscuros y parsimoniosos, hemos llegado a una atmósfera de incertidumbre. Honduras, en vez de moverse en dirección de estabilidad, pasa por un proceso de inescrutable agitación que desnuda las tensiones acumuladas en una sociedad harta de fraudes, estafas, corrupción y vacíos de gobernabilidad democrática.



Aún no tenemos consolidación e institucionalización de la democracia, y ya celebran los políticos que antes de las elecciones y de la Navidad tienen su «estreno»: Ese cartoncito con nuestra foto, una huella y una firma que autorizamos para que hagan lo que quieran es un juguete nuevo para desbaratarlo. Total, el país ya está.