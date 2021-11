Columnistas

En la novela rumana “La hora 25” (1948) su autor Virgil Gheorghiu afirma con decepción y tenebrosidad: “es el momento en que toda tentativa de salvación es inútil. Ni siquiera la venida de un Mesías resolvería nada. No es la última hora, sino una hora después. El tiempo preciso de la sociedad occidental. Es la hora actual. La hora exacta”.



La obra no es sólo “reflejo de una época oscura sino una advertencia contra la deshumanización de una sociedad burocratizada y tecnificada”, sociedad particularmente inspirada, cuando la guerra mundial, por ideologías contradictorias y en lucha a muerte: nazi, comunista y ahora liberal-capitalista, cada una con su verticalidad y autoritarismo bestial, ya sea Hitler que asesina inocentes, Stalin que acaba con quienes lo adversan previo a cada elección y Truman que lanza la bomba o el dominante FMI.



Hace pocos meses creíamos que Honduras entraba a la Hora 25 de su historia moderna y que los esfuerzos por revertir los malignos avances de la dictadura narco-militar y en parte empresarial que nos desgobierna serían inútiles. Panorama sombrío y de angustia se vaticinaba al contemplar cómo partiditos políticos de azafrán se disponían a acompañar la comparsa conservadora, fraudulenta además. Pero con la misma paciencia y fortaleza con que un escarabajo arrastra el quíntuple de su peso la conciencia nacional ha ido evolucionando y robusteciéndose en aras de la defensa de la libertad.



La maldad cachureca cavó su propia sepultura ya que sin proponérselo “vacunó” con el mal ejemplo a la sociedad y la blindó para resistir el continuismo bipartidista. Absolutamente nadie justifica hoy la obvia corrupción -es imposible- y son escasos quienes, excepto fanáticos, creen que deba permitirse que la delincuencia encorbatada tenga cuatro años más para robar y maltratar la nación. Timbra la hora 24, pero la de rescate y reivindicación, de fuerzas nuevas y jóvenes que ocupen el solio y reconstruyan la república, una que deseamos todos para que esparza el bien social y edifique futuro.



Es la más grande oportunidad que en un siglo ha tenido Honduras para rectificar drásticamente el deterioro en que se nos ha empantanado y que pinacula en dos crueles datos: 76% de pobreza general y 47% de miseria extrema… Que nos coloca entre los pueblos más atrasados no sólo de América sino de la Tierra, el de menos transparencia, de mayor inequidad y abuso de autoridades, de grosera militarización y de sicariato y crimen. La Honduras de injusticia y venta de la nacionalidad, de educación y salud en míseros niveles, de engaño, mentira y prostitución política desde lo ejecutivo, lo jurídico y lo congresional. Honduras involutiva que va al abismo si no la contenemos ahora mediante el sufragio, ojalá limpio, y echamos para siempre del escenario a los incapaces, improvisados e ineficientes. Perdón por mi baja capacidad para usar palabras fuertes: dígase bien claro, a los ladrones y cuatreros de la patria.



Que no quede la sombra de uno solo pues ensuciará el aire su respiración. Que salgan del poder para juzgarlos sin venganza y sembrar ejemplo. Que se les confisque lo robado y se dedique a hospitales y la niñez. Y que la esperanza nos reciba a partir de 2022 con sus mejores caudas de paz y redención.