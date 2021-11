Columnistas

A raíz de su trágica muerte, creo que el alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, se ha convertido en un destacado referente comunitario, cuya labor a favor de su municipio lo dignifica hasta el grado de poder calificarlo como un verdadero ícono nacional.



Su pérdida es invaluable e inoportuna, pero estoy seguro de que no es estéril o sin ninguna trascendencia, ya que seguirá viviendo en la mente y el corazón de familiares, amigos y conocidos, y actuando por medio de la gente buena de nuestro sufrido país, que seguramente imitará su valioso ejemplo.



La noticia de su deceso y la forma en que terminó su vida no solo hizo palpitar más fuerte mi sangre y que se humedecieran mis ojos, sino que también me llenó de tristeza y de vergüenza.



De tristeza, porque hasta mi madre Leticia y mi hermana Jackeline, quienes viven en San Juancito, fueron objeto de su ayuda y aprecio sincero, sin que él reclamara ninguna recompensa de tipo político o personal; de vergüenza, porque en nuestro país el alcohol y las pasiones políticas siguen llenando de luto la geografía nacional, sin que veamos algún avance en la cultura política y electoral de gran parte de la ciudadanía.



Si tuviera que elegir una frase para recordar a “Paquito”, como cariñosamente le llamaba su pueblo, escogería el contenido del Libro Segundo de los Macabeos, el cual en el capítulo 6 y versículo 31, refiriéndose al martirio de Eleazar, proclama: “Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud sino a la gran mayoría de la nación” (Biblia Latinoamericana).



Entre muchas otras, admiro de “Paquito” Gaitán básicamente tres cosas: 1. La valentía con la cual enfrentó la muerte, sin intentar escapar o insultar a su asesino; 2. La virtud del amor filial que en su momento demostró al vender sus pocos bienes familiares con el propósito de conservar la vida de su hija Clarissa María, quien había nacido prematuramente en un parto de alto riesgo de su esposa Gloria Marina; y 3.



Por haber sembrado de escuelas su municipio, y convertir a Cantarranas en un especial símbolo turístico lleno de hermosos murales. En nombre de mi familia, elevo mis oraciones por “Paquito”.