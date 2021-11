Columnistas

La Real Academia Española define “prudencia” como cautela, sensatez y buen juicio. Si esta definición se complementa con el concepto bíblico, encontramos que prudencia es una virtud que consiste en saber distinguir entre lo bueno y lo malo.



En momentos en que una persona enfrenta una crisis que demanda la toma de decisiones, la prudencia se convierte en la mejor guía para garantizar un resultado feliz.



Honduras enfrenta un reto inédito en cuanto a su futuro, con elecciones generales para la escogencia de todas las autoridades del país, en todos los niveles de elección popular.



A menos de diez días, el ambiente preelectoral se torna más denso cada 24 horas y prima una profunda incertidumbre; primero, porque todavía existe un sector demasiado grande que no define con claridad su escogencia de candidato a la presidencia y, segundo, porque la sábana de candidatos a diputados no ofrece un menú satisfactorio para conformar todo un cuadro legislativo de total confianza.



Demasiados candidatos, que compiten por los partidos con mayores posibilidades de triunfo, padecen de antecedentes nada enorgullecedores; sobre algunos vuelan negros pajarracos que representan los imperdonables pecados de corrupción y antipatria cometidos recientemente y, en otros, el estigma de ser responsables de innumerables actos de negligencia punible o de abominable corrupción. Ninguno de estos ejemplares del antihondureñismo merece, si quiera, que su nombre aparezca en una lista de aspirantes.



Entonces, prudencia es lo que las circunstancias actuales demandan para escoger el mejor camino o la menos mala de las rutas que podrían conducirnos a una pronta recuperación de nuestra economía, nuestra seguridad social y nuestras esperanzas de salir de la miseria.



Cuando los electores acudan a las urnas ya deben haber meditado mucho sobre cómo y con quiénes hipotecarán su futuro y el de sus hijos. La plancha es presagio de un congreso sumiso, sometido, como el de ahora, a los dictados de un Poder Ejecutivo o a los caprichos de los dueños del partido gobernante. La pregunta es: ¿en qué manos depositaremos la responsabilidad de velar por nuestra salud y por nuestra propia existencia? ¿Qué talentos privilegiados diseñarán y ejecutarán las nuevas políticas que demanda la formación académica de nuestros hijos para que puedan competir, con suficiente capacidad, en un mundo tecnológico cada vez más complicado?



Los hondureños debemos convencernos de que la elección de gobernantes no es como otra ronda clasificatoria para el mundial de fútbol. Nuestra Selección perdió sus juegos y nada pasó, el país continuó con su lucha cotidiana por sobrevivir; sin embargo, si Honduras pierde en esta próxima elección por el error de no saber escoger a los mejores, quién sabe si no solo los siguientes cuatro años serán de sangre, sudor y lágrimas, si no que las siguientes generaciones también se perderán por la falta de preparación y oportunidades.



Cuando incapaces o corruptos asumen el gobierno, el futuro no existe.