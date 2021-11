Columnistas

El libro parecía disimulado en el mueble de ofertas; quizá, acostumbrado a compartir estante con grandes obras de filosofía, maestros del pensamiento, se sentía extraño entre best sellers, textos de autoayuda, biografías insípidas y novelas lacrimógenas; con eso, y el 50% de descuento, me lo llevé.



Ya había comprado antes este libro de Fernando Savater, “Ética para Amador”, en mi primera juventud, y no recuerdo ni la librería. Aunque está dirigido a su hijo adolescente, es válido para cualquier edad. Entonces me encantó el desenfado para manejar un tema complejo, pero la vida que nos lleva y trae me hizo perder ese ejemplar, que ahora se aburrirá en algún librero.



Contento por adquirirlo de nuevo en la librería del mall, lo llevé por los pasillos, y me acompañó al supermercado. Para no mancharlo ni mojarlo con verduras, lácteos o alguna carne, lo acomodé de pie en la parrilla lateral del carrito de la compra, y no lo vi al pagar en caja. Lo dejé olvidado.



Me enteré hasta un par de horas después, al llegar a casa. Lo hubiera dado por perdido si hubiese sido un celular, una camiseta nueva o hasta un paraguas, pero los libros -por suerte y desgracia a la vez- no son especialmente atractivos para muchos hondureños, de modo que llamé a un amigo del súper, y este a otra persona, que lo encontró entre decenas de carritos.



Abusando de la prosopopeya, es decir, dar características humanas a las cosas, me pareció que el libro estaba enfadado, resentido conmigo; y para compensarlo, comencé a releerlo veintitantos años después -con otros ojos- para recordar que la filosofía siempre está vigente, por ejemplo, en el momento político que vivimos y en víspera de elecciones. A eso debo esta anécdota.



En el capítulo “Elecciones generales”, el filósofo español explica a su hijo que la ética solo sirve para mejorarse a uno mismo y no para atacar a todo mundo, generalizando, como ocurre al considerar que todos los políticos son inmorales y carecen de ética.



Lo mismo que en cualquier oficio o profesión, en la política hay de todo -sostiene Savater- solo que a los políticos se les notan más los errores, porque son más visibles, gozan de privilegios, tienen mayores ocasiones para cometer abusos y prometen más de lo que pueden cumplir, y esto último lo exigen los votantes, porque quien no exagera el futuro ni vende esperanzas está acabado.



Los políticos se parecen mucho a quienes votamos, dice Savater, incluso intentan aparentar ser gente corriente, con sus vicios y problemas; solo los tiranos y dictadores se creen superiores, con las consecuencias que conocemos.



De repente, continúa Savater, puede ser mejor que los políticos sean regulares, tontorrones y algo rateros, siempre que se les pueda criticar, controlar y quitar del puesto; lo malo es un “perfecto”, dueño de la verdad, que solo se pueda sacar a tiros.



En una semana tenemos elecciones, y el libro sigue aquí conmigo.