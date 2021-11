Columnistas

En contraposición al auge de los movimientos de liberación nacional y la fuerte presencia de países apoyados por la extinta Unión Soviética, surgió en la comunidad internacional, apoyado por los Estados Unidos, un movimiento orientado a respaldar procesos electorales cuya finalidad era la de apuntalar gobiernos basados en la democracia representativa por medio de elecciones que los cooperantes llamaban limpias y transparentes. En esa línea, en 1983 la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el pretexto del fortalecimiento de los derechos humanos, crea el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).



Antes y después de la acción de la OEA, surgieron iniciativas similares en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en Europa. En esa dirección, una cantidad impresionante de organismos no gubernamentales darían espacio a iniciativas de sus gobiernos para apoyar a naciones, sobre todo a aquellas con bajos niveles de desarrollo económico, social y con profundos déficit de democracia.



Con varias décadas de esfuerzos orientados a consolidar la democracia, los avances han sido poco significativos. Con gobiernos fuertes electos en comicios supuestamente democráticos, se buscaba terminar con los movimientos guerrilleros y con las dictaduras militares a finales del siglo pasado; no obstante, los golpes de Estado en Honduras en 2009 y Bolivia en el 2019 vinieron a dar al traste con los sueños de una democracia electoral que permitiera la alternabilidad en el poder con una amplia base popular.



Desde su origen, la cooperación internacional tenía como propósito evitar el fraude, cuestión que no se ha logrado. En los propios Estados Unidos este tema está en duda. En la pasada contienda electiva, los partidarios de Donald Trump todavía no están convencidos de que las elecciones fueran transparentes.



Están cerca las elecciones en Honduras y de nuevo la comunidad internacional se hará presente para observar el proceso. Desde el 2017, luego de participar como observadores, dejaron una serie de recomendaciones para que los partidos políticos las ejecutaran, y de esa manera, transparentar y darle credibilidad a las futuras elecciones. Revisando esas recomendaciones cuatro años después, se puede decir, que, a pesar de la contundencia de su contenido, las mismas, en lo fundamental, no fueron tomadas en cuenta por el liderazgo político de la nación



De manera que los delegados internacionales que en este proceso electoral se hagan presente tendrán menos trabajo que realizar; el mismo informe que presentaron en el 2017 les servirá de base, con muy poco contenido que modificar, exceptuando la presencia de un mayor número de partidos políticos y un contexto diferente, donde se encontrarán con una institucionalidad destruida, más pobreza, mayor deterioro de los servicios públicos y un nivel de corrupción que unido a actividades ilícitas ligadas a la narcoactividad, amenazan la existencia de la República. Las ilusiones de la democracia electoral se agotan sin haber logrado el desarrollo de la condición humana.