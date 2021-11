Columnistas

Estamos a las puertas de las elecciones generales y los candidatos presidenciales han recrudecido sus campañas políticas previo al inicio del denominado silencio electoral a partir del 23 de noviembre de 2021. Conforme a la Ley Electoral, a partir de esta fecha los candidatos solo podrán dar a conocer sus planes de gobierno, pero no realizar campañas políticas. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, los candidatos que incumplan serán castigados. Existen dudas sobre esto, dados los antecedentes de elecciones anteriores.



Como siempre sucede en periodos electorales, todos los candidatos presidenciales han presentado sus propuestas que van desde la transformación de la administración pública, generación de empleo, mejoras substanciales en el sistema educativo e inversión en infraestructura hasta construcción del poder popular, austeridad pública, derogación de leyes como la de las ZEDE, priorizar el sistema sanitario público, el desarrollo sostenible y manejo transparente de los recursos públicos.



Los hondureños ya estamos acostumbrados a escuchar ese largo rosario de promesas de campaña, que después, al pasar el proceso electoral, son básicamente ignoradas y el ganador se concentra en utilizar los recursos públicos de la forma que más le conviene en lo personal, a sus seguidores y a su partido. Esperemos que en esta ocasión no suceda lo mismo y finalmente tengamos un gobierno que se dedique a fortalecer las condiciones económicas y sociales del país, a mejorar los servicios que presta el Estado en seguridad, salud y educación y a crear un entorno que sea proclive a la inversión privada, para así generar empleos productivos y no más burocracia de la que tenemos.



Todos los que deseamos cambios positivos para nuestro país estamos ante la disyuntiva de otorgar nuestro voto a aquellos candidatos que reúnan ciertos requisitos básicos y, principalmente, a un gobernante que pueda dirigir al país por el sendero correcto. Así como cuando estamos enfermos investigamos cuál es el mejor médico que podría ayudarnos a resolver nuestro problema de salud, así debemos votar por la persona que honestamente creamos que reúne las calificaciones requeridas para dirigir nuestro país.

¿Y qué debemos buscar en esa persona? En primer lugar, que sea una persona ética, que como gobernante actúe con honestidad, sinceridad, franqueza y sin ánimo de lucrarse personalmente. Que no tenga antecedentes de ser una persona ambiciosa y corrupta. Que tenga don de mando y se sepa rodear de personas inteligentes, competentes y honestas, con la claridad de que ningún hombre puede gobernar solo, sino que necesita un equipo capaz e integrado.

Que tenga una visión clara de las necesidades del país y se comprometa con buscar soluciones para beneficio de todos, manejando en forma transparente los recursos públicos. Que crea en la democracia, en la necesidad de mantener la independencia de poderes y de respetar los derechos humanos. Que crea en la aplicación de la justicia y en el castigo a los que violan la ley, independientemente de si son sus allegados o miembros de su partido.