Hay cosas que son difíciles de expresar con palabras. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que los eventos que nos dejan sin palabras son los eventos que muchas veces son los que más requieren la atención del público. El insidioso asesinato del alcalde del municipio de Cantarranas, Francisco “Paquito” Gaitán, es uno de estos casos. Una persona fue robada de esta tierra de manera prematura y con violencia, que trabajó de manera ejemplar todos los días para hacer de este mundo un lugar un poco mejor.



La muerte de “Paquito” es una tragedia para su familia, sus amigos y una pérdida insustituible para su pueblo natal de Cantarranas. Es un crimen que debe provocar atención a nivel nacional. Con el asesinato de este político local ejemplar, la situación en Honduras ha llegado a un punto particularmente nefasto. Este evento debe ser una advertencia para todo el país. “Paquito” manejó con gran dedicación, innovación y profesionalismo todo un pueblo durante 16 años, hay una tristeza en el aire que se puede tocar. El alcalde, que siempre tuvo la puerta abierta para sus conciudadanos, no volverá a su escritorio, donde trabajó en nuevos proyectos para su comunidad hasta el día de su injusta muerte. Su silla permanece vacía.



“¿Por qué me vas a matar? Yo aquí solo ando haciendo el bien en estas aldeas, no le hago ningún mal a nadie”. No debemos olvidar las últimas palabras que “Paquito” ha dirigido a su asesino con plena convicción. Cuando un político pacifista y recto, que realmente amaba a las personas que lo rodeaban y a su comunidad, muere en una campaña electoral, demuestra lo frágil que es la democracia hondureña. El asesinato de todo político en el justo ejercicio de su trabajo, de todo periodista, incluso de todo ciudadano que expresa su opinión o se involucra dentro del marco de sus derechos civiles, y es recompensado con la muerte por ello, resquebraja los cimientos democráticos. Debe recordarse que el Estado no es una entidad abstracta, sino la suma de sus partes individuales, es decir, sus ciudadanos.



Las acciones de cada individuo contribuyen a tener una influencia positiva o negativa hacia este Estado que es la República de Honduras. Solo puede ser bueno si todos realmente tomamos en serio a “Paquito” y su legado y también tratamos de mejorar nuestro entorno. La administración municipal de Cantarranas siempre puso a disposición del público todos los proyectos y su contabilidad municipal, y esto ha tenido un impacto muy positivo en el centro y las aldeas. Con la dirección de “Paquito”, también con el apoyo de organismos internacionales con los que hemos trabajado con éxito y con confianza, se mantuvieron las calles, se renovaron la iglesia, la alcaldía como lugar de encuentro, la plaza principal, las escuelas y otros lugares de interés público. La visión del amante del arte “Paquito” transformó Cantarranas en un lugar especial, con casas pintadas artísticamente. Uno de sus últimos proyectos inconclusos fue el desarrollo de un centro regional de arte y cultura.



“Paquito” quería volver a ganar las elecciones porque ya había mejorado mucho, pero quería seguir trabajando en la visión de un Cantarranas que “vale la pena” con una motivación desenfrenada de un “tipo de hacedor”. Todo político, que no gobierna encima de la gente, sino con el pueblo, que defiende sin freno el bienestar de sus ciudadanos y que aspira a un futuro pacífico y próspero, lleva adelante el legado del alcalde Francisco “Paquito” Gaitán.