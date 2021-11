Columnistas

En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes…” Manifiesto contrasexual. Hace unos días recibí mi nuevo Documento Nacional de Identificación, financiado con dinero prestado por el BCIE, una donación de la UE y la administración de los fondos por el PNUD. $72.5 millones para ser exactos, que equivalen a L 1,812 millones. Bonita suma. Bonito el plástico. Bonita nueva deuda.

Contemplaba mi foto en el documento cuando mi hijo mayor llamó mi atención a un detalle que no es tan notorio a simple vista, pero ahí estaba o, mejor dicho, no estaba. “¿Ya vio que en la nueva Identidad no se define el sexo del portador?” preguntó. “Voy a investigar”, le dije y me puse manos a la obra. Fue así como me di cuenta de que países como Argentina en América o Países Bajos en Europa han hecho modificaciones muy recientes a sus documentos de identidad.

El caso de Argentina es muy ilustrativo porque este país ha estado bajo una brutal presión económica y, a cambio de aliviarla, ha ido cediendo su soberanía a los planes de la Agenda 2030 impulsada por la ONU, el Foro Económico Mundial y otros grupos que trabajan en las sombras como la Open Society o la Fundación Rockefeller. La Agenda 2030 no responde a intereses patrióticos, sino que su propósito es despojar de identidad a las naciones. No garantiza el estado de derecho, ni el imperio de la ley, ni la separación de poderes, ni la libertad de expresión, ni la propiedad privada.

Esta es una agenda que tiene como misión destruir todo lo que le da al hombre una identidad y un destino: la familia, el patriotismo y la fe. Pensar en esta omisión como un “lapsus” de los Comisionados Permanentes del RNP, con sus altos perfiles profesionales, solo revelaría que no son tan profesionales.

Queda entonces pensar mal, como diría Maquiavelo, y adivinar que estos caballeros han omitido intencional e inconsultamente este identificador. Sería cosa grave esta, porque una identidad tiene la misión primaria de identificar a las personas. Plegarse cual si fuéramos un protectorado de los organismos internacionales y sus ominosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la eliminación de la identidad de las naciones mediante la inserción de ideologías a cambio de dinero, solo hace que pensemos y afirmemos que la ideología de género impulsada por estos organismos es una amenaza para cualquier sociedad que quiera seguir siendo libre, próspera y soberana.

Nuestro derecho a una identidad y a la definición de quiénes somos no debe estar basado en una idea deconstructiva-contrasexual importada o impuesta, en la cual no se reconocen hombres y mujeres, sino basado en un principio natural, científico, social y aún bíblico en el cual se sustentan las sociedades más sólidas y de donde surge el verdadero concepto de familia. Con lo sucedido con nuestro Documento Nacional de Identificación queda demostrado que arrodillarse ante organismos como la ONU, la UE o los OFI’s para recibir dinero va acompañado inevitablemente de la cesión de derechos de soberanía y autodeterminación, mientras la ominosa Agenda 2030 impone sus ideologías a paso acelerado en Latinoamérica.