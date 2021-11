Columnistas

Hay quienes han llegado a afirmar que en las universidades no se debería hablar de historia, filosofía, literatura, educación ambiental, ¡y hasta han dicho que no se debe hablar de lengua! Supuestamente porque solo se debe enseñar a “hacer”. Esa visión, errónea por supuesto, surge de la idea del hombre productivo y del hombre económico, despojándolo de toda su integridad. Es claro que no es lo mismo hablar de historia en un aula de secundaria que en un aula de universidad, los vuelos del debate son distintos. Sobra decir que estos que se suelen llamar estudios generales están más que justificados.



Hace muy poco tuve la oportunidad de participar como relator en la “Jornada de Debates Académico sobre los Estudios Generales” propuestos por la Facultad de Humanidades y Artes y La Dirección de Docencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hubo, por supuesto, ideas notables en las exposiciones nacionales e internacionales, pero quizá la clave radique en dos: la delimitación de las fronteras de los estudios generales y la naturaleza de estos para el siglo XXI. Prácticamente todos los expositores recorrieron la misma senda.



Dentro de la delimitación se excluyó la idea de que los estudios generales sean remediales y propedéuticos. Es decir, que no pueden seguir solucionando lo que la educación media no cumple, no solamente porque no es su tarea, sino porque es redundante y hasta podría ser contraproducente. Y estoy de acuerdo en que no se pueden repetir ni contenidos ni metodologías. Se supone que la reflexión que se debe hacer, por ejemplo, de los medios de comunicación en el nivel superior, debe estar dotada de una naturaleza crítica, dialéctica y constructiva. Deben, ¿por qué no?, generar respuestas.



Pero la gran pregunta es cómo hacer que los estudios generales no sean remediales si la inercia del sistema educativo nos lleva a ello. No se puede iniciar un debate literario, filosófico, social y moral sobre “La familia de Pascual Duarte” de Camilo José Cela o “Los santos inocentes” de Miguel Delibes si, por ejemplo, aún hay problemas de comprensión lectora. Y debo decir que es una pena no poder hacerlo de una manera sistemática.



Creo que la respuesta surge de la Universidad. Es desde la academia que se debe dar una respuesta a la grave situación de la educación en el país, que, si bien no es generalizada, podemos afirmarla como extendida. Y como se indicó, en estos tiempos la respuesta debe obedecer a una interdisciplinariedad, es decir, que debe ser global y coherente con nuestra realidad nacional.



Evidentemente, las deficiencias del sistema educativo en general no permiten que se logre despegar en bloque. Siempre habrá estudiantes brillantes, que destaquen porque han conjugado sus habilidades, su voluntad y una buena formación, pero esas particularidades no deben distraernos de nuestra realidad.



No importa cuántos años nos tardemos, no importa lo que cueste. Es necesario sentarse y encontrar soluciones verdaderas. Entre más tiempo dejemos pasar, el efecto multiplicador de la miseria -no material- nos irá alcanzando de alguna u otra manera. Los estudios generales no solo están justificados, sino que son indispensables para el progreso, entendida esta palabra en su más puro significado.