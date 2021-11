Columnistas

En la vida y en la política tenemos que escoger entre dos caminos: un camino egoísta donde las necesidades y oportunidades de otros son secundarias o un camino donde servimos a otros con nuestras vidas, ideas y acciones.



Para algunos, escoger el camino correcto es un reto difícil, pero para mi tío Francisco "Paquito" Gaitán solo existía un posible camino: servir a otros con su vida, ideas y acciones.



Este sábado, 13 de noviembre 2021, la vida de mi tio Paquito se le fue quitada. Cantarranas perdió su querido alcalde, mi abuela perdió su hijo, mi prima perdió su papá, mi papá perdió su hermano, cientos de Hondureños perdieron un amigo, y yo perdí a mi tío, amigo y asesor político.



Muchos conocían a don Paquito como el gran alcalde de Cantarranas - el pueblo selfie - pero yo conocí a mi tío como el hombre que impactó mi carrera en la política de Estados Unidos.



A los 23 años, en 2012, trabajé por el candidato presidencial de Estados Unidos, Mitt Romney. También, trabajé como asesor de comunicaciones en el Congreso de Estados Unidos para diputados de la Florida, California y Washington.



A una edad tan joven y con poca experiencia, yo acogí a los consejos de aquellos que tomaran el tiempo de ayudarme. Para mi, unas de esas persona era mi tio Paquito.



Mi tío decía: No te olvides de tus raíces hondureñas, no te olvides de Cantarranas. Estás en Estados Unidos pero la sangre que palpita por tu corazón es catracha. En los pasillos del Congreso y en las oficinas de la Casa Blanca acuérdate de la comunidad hispana. Acuérdate que un líder no es aquel que tiene poder para su propio beneficio, pero para utilizar los recursos disponibles para avanzar lo que es de beneficio para todos.



Tu deber no es elevarte a ti mismo. El momento que la política te atraeré porque te sientes importante o mejor que otros es tiempo de retirarse. Nuestro poder e influencia es para servir a otros.



El me hablaba del talento y potencial que existe en el pueblo de Cantarranas. Yo le preguntaba si era difícil siempre estar en proyecto y en proyecto.



El dijo que cuando tu pueblo es una mina de potencial, el ánimo para seguir adelante y seguir los proyectos es fácil, es emocionante. Cada miembro de Cantarranas tiene un don y un deseo para superarse. cada uno de ellos merece la oportunidad de utilizar ese don para un mejor futuro.



Mi tío me retó a siempre a ver y luchar por el potencial de la gente, luchar por lo bueno sin miedo a lo que los otros digan.



Mi tío me hablaba con tanto orgullo de Cantarranas. Mi tío no solo hablaba de los planes a corto plazo, el tenía una visión larga y grande para el futuro del pueblo Selfie.



Yo le bromeaba que si no le gustaba mejor Miami o Washington D.C. Que lo iba a llevar a Nueva York para que mire los proyectos de ahí. No sobrino, “I like Cantarranas City” (a mi gusta la ciudad de Cantarranas).



El me enseñó que para servir a todo el pueblo uno no puede juzgar a la persona basado en su partido político. Mi tío me contaba historias de cómo trabajaba con ambos nacionalistas y liberales. El me contaba que si solo hubiera trabajado con los líderes de un solo partido político, no se hubiera alcanzado ciertas metas claves.



En el 2017, participé en un pequeño evento de capaciticion en Cantarranas. Después de dar mi presentación pude hablar con varios de los líderes y emprendedores del pueblo. Una cosa era clara, la gente estaba feliz con la dirección que iba el pueblo y ellos le daban crédito a mi tío por su papel como alcalde.



En los tiempos difíciles en mi trabajo en la capital de Estados Unidos siempre me recordaba de los consejos y logros de mi tío.



Hoy ya no tengo a mi tío, pero si tengo sus consejos, tengo las memorias de nuestra pláticas de la política, y tengo un reto de hacerlo orgulloso.



Le doy gracias a Dios por mi tío Paquito, le doy gracias a Dios que él, como alcalde del gran pueblo de Cantarranas, escoge el camino de servir a otros con su vida, ideas y acciones.