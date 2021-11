Columnistas

Hemos otorgado todo el crédito al CNE. Por su novel apertura, por el talento que en el pasado hemos tenido la oportunidad de conocer a las dos damas, reconocidas profesionales, y a las referencias positivas del tercer consejero. Porque necesitamos la esperanza vuelta realidad que nos garantice una institución electoral eficiente, lo cual solo podría traducirse en un proceso electoral organizado y ajustado a los niveles de alta calidad con las que semejantes erogaciones presupuestarias se justifiquen. Pero sobre todo, porque nos resulta inconcebible que tantos esfuerzos puedan frustrar las expectativas creadas en la población y desembocar en un proceso electoral dudoso y filón de conflictividad social, posteriores a las elecciones. Simplemente no puede ser. Las voces que cuestionan su desempeño, algunas calificadas, pueden estar sesgadas por sus intereses personalísimos, es lo que preferimos creer, hasta que no se demuestre lo contrario. Que no se demuestre nunca. ¿Es cierto que hay varios procesos inacabados para los cuales ya no hay tiempo? ¿Qué implicación tendrían esas menciones sobre la transparencia y confianza en el proceso? ¿Qué está haciendo el CNE, qué va a hacer, para ser constructor de paz social asegurando que los resultados son exactamente reflejo de la voluntad popular? ¿Ni un voto más ni un voto menos? En adición a la incertidumbre proveniente del máximo órgano electoral, no es posible aceptar como válido, no importa lo sostenido por fatuos diletantes, el voto en plancha es lesivo al fortalecimiento democrático al que aspiramos. Votar en plancha es arraigar los actuales vicios que nos mantienen en el atraso. La dinámica en el Poder Legislativo sería exactamente igual. Tenemos que asegurarnos un Congreso Nacional independiente del Poder Ejecutivo, uno que sea un verdadero contrapeso de aquel peso. No, no habría ingobernabilidad. Se velaría por el bien común y por los dineros del pueblo.