La corrupción no tiene color político, es el resultado de procesos de deslegitimación del régimen político y el deterioro del Estado de derecho con la quiebra de las instituciones públicas y privadas. La corrupción es una enfermedad contagiosa incrustada en la mente, corazón, espíritu y códigos genéticos de mujeres y hombres naturalmente perversos. La corrupción, impunidad y narcoactividad son enfermedades donde los expertos contaminaron gran cantidad de personas con la misión de invadir a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, empresa privada, instituciones financieras nacionales e internacionales, los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Honduras.



Los documentos de autoridades del gobierno de EE UU demuestran que este engendro gubernamental comandado por Juan Orlando Hernández y sus amigos fue concebido antes del 2002. De tal manera que la comunidad nacional y los gobiernos del planeta conocen en detalle del porqué el sistema de justicia de EE UU etiquetó a Honduras como narcoestado y al Partido Nacional de Honduras como un narcopartido; confirmando además que todo el engranaje gubernamental ha facilitado el desarrollo de la industria de la corrupción.



El impacto mayor que ha recibido el pueblo hondureño ha venido de la deshonestidad del gobernante y de sus cómplices, un pequeño grupo que se ha lucrado de los dineros públicos, pisoteando la dignidad humana, violando los derechos humanos y desnaturalizando la nación. Es urgente poner orden en la administración del Estado.



La candidata presidencial de la oposición, Iris Xiomara Castro Sarmiento, más conocida como Xiomara Castro de Zelaya, siendo actualmente factor aglutinante de la nación, su actuar debe ser pragmático y coherente en su proyecto político de reconciliación nacional una vez convertida en presidente, reevaluar sus compromisos y estrategias en el ámbito nacional y globalizado para llevar a la práctica el combate implacable, eficaz y eficiente contra la corrupción, impunidad y la narcoactividad. No olvidar las puñaladas destructivas y perniciosas del gobierno orlandista: convertir Honduras en narcoestado, destruir el sistema de justicia, fracturar la institucionalidad, someter las jurisdicciones administrativas de los tres poderes del Estado a sus intereses personales, establecer el imperio de la corrupción, vender en pedazos el territorio nacional, manejar como banco personal el tesoro público, utilizar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional como mandaderos de sus antojos y secuestrar el Partido Nacional de Honduras convirtiéndolo en narcopartido. El orlandismo del Partido Nacional ha hecho todo lo posible e imposible por conquistar el VOTO DE CASTIGO para todos sus candidatos. Ciertamente, el nacionalismo honrado es la mayoría del Partido Nacional, y en estas elecciones generales saldrá a votar con responsabilidad patriótica y como una condición ineludible e impostergable seleccionará a las personas que harán el relevo del gobierno, las cuales poseerán estrictos principios morales y éticos y con mucha capacidad profesional, hacia ellas debe ir nuestra confianza otorgándoles el VOTO ÚTIL, no importa el partido. Queda planteado.