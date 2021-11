Columnistas

Cuando los agrimensores de las transnacionales bananeras llegaron al país lo primero que hicieron fue determinar a que tipo de naturaleza se enfrentaría la “Compañía” para contrarrestar los efectos adversos que ésta provocaría, determinaron que aquella zona era un valle inmenso, su altitud al mar es de pocos metros, que estaba surcada por ríos caudalosos lo mismo los afluentes de estos ríos traían grandes flujos de agua ya que la zona estaba rodeada de grandes bosques y montañas con alta pluviabilidad por su cercanía al Mar Caribe, lago de Yojoa, no existía la deforestación en extremis, los suampos también contribuían a que la zona fuese pantanosa, observaron que la estación húmeda trae consigo que los ríos inunden los valles y que esto provocaría desastres económicos y humanos, ¿qué resolvieron hacer? Sencillamente construyeron sus viviendas sobre polines y se solventó el problema.



Más el hombre es necio por naturaleza y olvida las lecciones que la naturaleza les da, se inventó que la construcción de viviendas y edificios fuese a ras del suelo. Consecuencias, si, todo se anega y destruye.



Eta y Iota nos dejaron serias lecciones que debemos de tener en cuenta, en primer lugar comenzar a rediseñar el tipo de construcción en el valle de Sula; construir de nuevo sobre polines, así habrá llena y las viviendas no se inundaran, pero muchas veces preferimos la estética y no la seguridad.



Recuerdo que para la década de los 60 del siglo XX habían muchísimas viviendas construidas sobre polines, mi abuela María y mis tíos vivían sobre este tipo de casa y eran viviendas céntricas del casco histórico y cuando llovía se sabía que habría pequeñas inundaciones pero que la vivienda estaría segura y sus ocupantes también, y como la costa norte tiene un tipo de suelo arenoso que es un buen resumidero de agua, la anegación pasaba prontamente.



En segundo lugar, nos confiamos en demasía. Al ver que transcurren los inviernos y no causan males mayores solo crecidas de quebradas y que se anega en ciertas zonas se determina que todo estará bien; “la confianza mató al gato”. Los bordos de los ríos poco a poco fueron socavados y destruidos, pero no existió un plan masivo de renovación de hacerlos de mejor calidad y aumentar el kilometraje de áreas protegidas, esto quedó a la deriva porque la desidia del gobierno central y municipal encaminaron sus recursos económicos a otros menesteres.



La tercera lección es que la política de protección a través de Copeco debe ser dada a personas expertas y no afines al partido de gobierno, la destrucción no ve los colores políticos y destruye sin misericordia, más la repuesta no fue ipso facto, la lentitud de formar comitivas, quién iría a mojarse primeramente los calcetines, que si es del partido, que si habrá movida de por medio, esto no debería existir en un Copeco que está altamente politizado, lo peor que en ese momento se le estaban sacando los trapitos al sol por los actos de corrupción y que al momento los señalados están pidiendo perdón en la Santa Sede como embajador; lobo vestido de “cordero”, estas desgracias no son un show para disfrutarlo desde el escritorio y no saber que hacer, más aquí lo que impera es el nepotismo, la desidia, la indolencia y salir en medios informativos.



La cuarta lección es que si se debe salvar la vida de personas que están atrapadas en sus hogares porque el agua les llegó hasta el techo, no debemos de esperar que vengan a decirnos que cada lancha debe de llevar un representante de una institución, y es que ¿un chaleco de una institución es garantía de seguridad? Habrase visto.



La quinta lección fue la más dura de aprender; “que solo el pueblo salva al pueblo”, las promesas las hacen los mentirosos políticos. A más de un año las escuelas de las zonas afectadas yacen destruidas, los barrios y colonias aún sufren con el lodo residual que les ha quedado, son miles los que no han recuperado sus viviendas y muchos han conseguido láminas de zinc para que les sirva de pared; los bordos no se concluyen ni se mejoran, hay miles de personas que no tienen fuente de empleo, que las enfermedades en esos lugares están a la orden del día. Miles de personas viven en crisis alimentaria, sanitarias, escolares y el gobierno saca unos spots donde se camina en puntillas para no manchar el calzado “Timberland” de lodo y dar la mano aquellos que esperan la acción de un gobierno que destinó millones de lempiras para esta crisis y que no llegó en su dimensión porque se embolsó y estas bolsas llegaron a los bolsillos como bolsa solidaria, y la pregunta del millón es ¿dónde están los millones de lempiras presupuestados para los contenedores tipo vivienda? ¿dónde están? La repuesta no tiene eco ni la tendrá.



La sexta lección que nos deja Eta y Iota es la de no seguir construyendo cerca de los ríos. La prohibición que está reglamentada no se cumple porque en Honduras es “sálvese quien pueda” y mientras el Estado no tenga un verdadero plan de viviendas para el “proletariado” las necesidades imperan y es preferible construir cerca de los ríos aunque sea con tablas de orilla, techos de remedos de láminas porque el río le da a las personas; agua para cocinar, bañarse, lavar ropa, recreación, peces para alimentarse y como saben que jamás podrán disfrutar de una vivienda con todos los servicios básicos exponen sus vidas para poder satisfacer sus necesidades primarias.



Estas tormentas nos dieron la lección que los eventos de la naturaleza y sus soluciones no deben de politizarse; dar prioridad a los miembros del partido que a otro ser humano, semejante o prójimo, es deleznable; que se gobierna para todos y no para unos cuantos. Que la propiedad pública debería ser reconstruida con la celeridad que se amerita; escuelas, colegios, centros de salud, bibliotecas, asilos de ancianos, centros comunales, canchas de deportes, la restauración de calles y avenidas, puentes que unen pueblos, colonias o barrios, la reconstrucción de bordos, todo ello debe ser prioritario y con la celeridad del caso porque se dará trabajo aquellos que lo perdieron todo, será una fuente de ingreso para mejorar la vida y las viviendas de aquellos que perciben salarios a cambio de su fuerza laboral y esto levanta el espíritu del trabajador porque sabe que está reconstruyendo a Honduras después de que estos huracanes nos dejaron jeta e idiotas, válgame Dios por el juego de palabras.