En vista de la costumbre institucional y periodística de llenarnos de instructivos para la jornada electoral, así como la proliferación de explicaciones en redes sociales sobre cómo ejercer el sufragio (planchado, alineado, “cruzado” o al “tinmarín”) ofrezco mi pequeño aporte cívico para el domingo 28 de noviembre.



Uno. Recuerde que habrá ley seca durante el fin de semana, a partir de las 6:00 AM del sábado y hasta el lunes a las idem, pero que muchos amantes de la caña y similares, se apertrecharán bien desde antes para tener con qué aliviar sus penas o acompañar su júbilo. Si percibe el menor indicio de aliento alcohólico en los alrededores ponga pies en polvorosa: los ánimos caldeados de la víspera anuncian provocaciones, recordatorios natales y trompadas. En el país circulan casi la misma cantidad de armas que vehículos automotores así que haga lo mismo que hace cuando ve venir un carro a alta velocidad: apártese. Evite convertirse en un “grave incidente electoral”.



Dos. Si usted es de los que gusta llenar de pegatinas o “stickers” de su partido preferido su vehículo y puertas de la casa, no olvide retirarlas cuando se den a conocer las encuestas a boca de urna. Si puede, quítelas antes o guarde uno de los partidos que tienen más opción de triunfo. Por si no lo sabía, los hondureñitos tenemos el índice más bajo de tolerancia política del continente en los rankings de valores democráticos, siendo el respeto a la libertad de expresión la que peor registro tiene. Es mejor prevenir que terminar quejándose en los noticieros.



Tres. Por si las moscas y si tiene los recursos para hacerlo, cómprese algunos víveres de más, consiga baterías para el radio, almacene agua potable y tenga algunas medicinas en casa. ¿Alarmista yo? Para nada. Después del 2017 y el covid-19 algo aprendimos: es bueno estar listo por si ocurre una calamidad pública o política. ¿Sabía usted que todos los suizos, con una democracia estable de cientos de años, tienen un sótano en sus casas donde guardan víveres y todo lo necesario, solo por si acaso? Llene el tanque de combustible, si puede. No almacene tabaco y aguardiente: fumar y beber es malo para la salud.



Cuatro. Si usted es de los que votan -especialmente en Cortés y Francisco Morazán- y no les gusta planchar la sábana electoral para diputados, sea considerado con los demás, llegue temprano y porte algún recordatorio (“chepe”) con los números de sus elegidos (as). El día no es eterno, ahórrele epítetos groseros a su santa madre. Ese día la procacidad se reserva para quienes en verdad la merecen.



Cinco. Salvo que tenga motivos para celebrar en la calle, mejor no salga durante la noche. La del 28 de noviembre, no será como aquella de la clasificación al Mundial en 2009, cuando todos nos abrazábamos con desconocidos. Y si usted es de los que sale, recuerde que la “Hache” por la que celebrábamos aquella noche, nos sigue cobijando y es de todos y todas. Ese país sigue esperando que nos sumemos en un solo pueblo, en un solo equipo para mejorarlo y hacerlo progresar.