Columnistas

No hay signos claros ni amenazas latentes que puedan presagiar pleitos, disturbios, violencia, el día de las elecciones o los subsiguientes, pero en mucha gente sobrevive el temor por lo ocurrido en los comicios anteriores; por eso, desde diferentes sectores llaman a los partidos políticos a bajar el nivel de confrontación y firmar la paz.



Varias empresas han pedido a sus empleados darle otra vuelta de tuerca a la seguridad, reforzar ventanas y portones, y establecer horarios especiales en la semana electoral. Algunos organismos extranjeros en el país recomiendan a sus funcionarios quedarse en casa esos días, con la despensa abastecida y el botiquín completo... por si acaso.



La sensación de inseguridad no es infundada ni tiene sustento exclusivo en los enfrentamientos electorales del reciente pasado; el presentimiento de convulsión social radica en la campaña que, con vileza y violencia, promueven algunos políticos abyectos para destruir a su adversario.



Dos situaciones se pueden juzgar en esa burda campaña de algunos politicastros; primero, no tienen la cabeza amueblada para proponer en sus anuncios algo audaz que valga la pena; segundo, asumen que el pueblo es bobo para absorber sus necedades; como sea, remiten a lo que cantaba Aute, “más que náusea, dan tristeza”.



Desde luego, se trata de una contienda y la meta es ganar, eso incluye mencionar las debilidades de los oponentes y resaltar las fortalezas propias; con algo de decencia se evita caer en la bajeza de humillar, ofender, mentir y descalificar; un buen candidato hasta en la lucha es magnánimo.



Ante el ataque barriobajero de algunos, es mejor echar balones fuera, es bueno en el fútbol y en todo: en la cancha, para ralentizar el juego o que atiendan a un lesionado; y en la vida, para evitar una confrontación o eludir una respuesta comprometida.



Queramos aceptarlo o no, mucho ha cambiado desde el último proceso -aunque sea por presiones internacionales-, todavía por mejorar, tenemos un nuevo organismo que maneja las elecciones y un tribunal de justicia, con representantes de otros partidos, un revisado censo y estrenamos identificación.



Todo esto debería darnos algo de confianza en el proceso electoral; y, no es que esté blindado contra el fraude, pero parece más difícil; el asunto es que aquí nadie cree ni en la luz eléctrica, con el lastre de tantas decepciones y engaños durante décadas, la población se volvió escéptica.



Desde la ONU les piden a los políticos respeto a la paz; en la OEA les recuerdan la campaña de altura; y en el Consejo Nacional Electoral los conminan a firmar la concordia y el sosiego, para que al día siguiente de las elecciones nos dediquemos a combatir los enemigos inmediatos: coronavirus y dengue; y los problemas de corto plazo: pobreza, inseguridad, desigualdad, salud, educación, cultura.