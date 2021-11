Columnistas

Hace algunos meses escribía acerca de los escenarios que nos esperan con el calentamiento global, debido al aumento de los gases de efecto invernadero. Ya lo describían los expertos en el sexto informe del IPCC- Panel Intergubernamental de expertos sobre cambio climático, donde resaltaban que, para limitar el calentamiento global, es necesario reducciones profundas, rápidas y sostenidas de los gases de efecto invernadero, y para ello los grandes emisores (China, EE UU, India, Rusia, Japón) debían presentar propuestas y compromisos ambiciosos en la COP26, recientemente celebrada en Glasgow, Reino Unido.

Antes de llegar a Glasgow, algunos gobiernos no eran receptivos de asumir compromisos contundentes, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Efectivamente al llegar a la COP26, los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, China y otros, no firmaron el acuerdo para eliminar la producción de energía a base de carbón; solo, 77 países firmaron el documento, que busca la producción de energía más limpia prevista en el Acuerdo de París desde el año 2015. Los países ricos siguen preservando los negocios de siempre y no el clima.

La solución a esta situación, es clara, los científicos los han dicho, que una de las soluciones es parar las emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de la quema de combustible fósil. Pero al parar o reducir las emisiones, son muchos los negocios de millones de dólares, que se vienen abajo y eso no conviene a las naciones poderosas. La crisis climática, es el mismo problema de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial. Los países ricos quieren convencer al mundo, de que el problema de los gases de efecto invernadero, está en el pedo de las vacas y no en los combustibles fósiles, que han estado quemando locamente durante 200 años.

Desde hace años, algunos países poderosos, ha puesto el foco en la ganadería y la producción de carne, como uno de los principales responsables del calentamiento global de la Tierra, a través de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Pero, antes de que alguien decida poner fin al consumo de carne y enviar las vacas al pantano por efecto del invernadero, conviene recordar que el principal responsable del excesivo calentamiento global es el dióxido de carbono, emitido desde las fábricas y carros. Si seguimos como siempre con el bla, bla, en estas cumbres de celebraciones de negocios, no lograremos reducir la emisión de GEI.

Si los líderes mundiales y funcionarios públicos, siguen turisteando por dos semanas en esas cumbres, en los próximos años, no existirá ningún lugar en el planeta tierra al que correr, ningún lugar donde esconderse. Si como sociedad seguimos así, no pidamos piedad, cuando los eventos climáticos extremos vengan, cuando el nivel del mar aumente por el derretimiento de los glaciares, cuando las olas de calor nos sofoquen y nos lleven a la tumba, cuando tengamos que migrar de un país o región, por que no tenemos las condiciones mínimas de acceso al agua o al alimento.