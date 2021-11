Columnistas

La violencia política electoral, es una de las manifestaciones de la crisis de la democracia. Muchos analistas coinciden que, si el resultado de las elecciones no arroja datos contundentes en el volumen de votos en favor del ganador, es muy probable que se genere una situación de violencia generalizada en el entorno político.



Hay demostraciones en el ambiente preelectoral que están atizando una situación que en la medida que se acercan las elecciones, se volverá más intensa. La manifestación realizada el día 7 del corriente mes en Tegucigalpa convocada por la dirigencia del partido de gobierno, más que una manifestación política electoral para promover a su candidato Nasry “Tito” Asfura, fue una acción de provocación y odio.



La convocatoria se hizo con una agenda, cuyo propósito era expresar el rechazo de temas como el aborto y el comunismo, que, según sus organizadores, son parte del programa de la alianza opositora.



Las campañas electorales deberían están diseñadas para que cada uno de los candidatos expongan a los electores sus ofertas programáticas, para que, de llegar al poder de la nación, las mismas se hagan realidad. Promover acciones masivas y costosas para enfrentar al contrario con campañas difamatorias y tramposas, solo promueven el deseo de desacreditar y deturpar al contrario; desnaturalizando su imagen y disminuyendo sus propuestas. Una posición así no promueve el debate y la confrontación de ideas en un plano de altura que estimule la democracia y promueva el bien común.



Como se sabe, de acuerdo con la Constitución y sus reformas, Honduras, es de los pocos países en los cuales no se permite ningún tipo de aborto, incluso, no se puede hablar del tema, aunque en la práctica, se lleven a cabo miles de abortos clandestinos asistidos por profesionales médicos y por personas sin conocimientos y condiciones adecuadas, lo que pone en grave riesgo la vida de muchas mujeres.



En la realidad, los que atacan a ultranza el aborto, son los que con actos deleznables como la corrupción y otras actividades ilícitas disminuyen la calidad de vida y son responsables de la muerte de miles de criaturas por falta de alimentos y medicamentos en los hospitales públicos.



En la manifestación se vio una pancarta, con un dibujo grotesco, donde la candidata Xiomara Castro aparece con cuchillo en mano lista para extraer de una mujer embarazada la criatura de su vientre. Cuadros como ese no es más que una forma de estimular el odio en este proceso electoral, además, de exhibirnos como un país de salvajes.



El otro tema que enarbolaron los marchistas conservadores del Partido Nacional en la reciente manifestación fue su condena al comunismo, atribuyéndole al partido Libertad y Refundación (Libre), ser abanderado de las propuestas que hacen los teóricos del comunismo para aplicarlas en la sociedad. En los documentos que he revisado de esta organización no encuentro una propuesta de ese tipo. El señalamiento resulta absurdo y engañoso. Se puede estar en desacuerdo con Libre y con cualquier otra organización, pero recurrir a la mentira y al odio, es más cercano al fascismo.