Columnistas

Con la pandemia los problemas existentes en muchas áreas se han vuelto más visibles y se han intensificado. Obviamente, esto se aplica al sistema de salud en Honduras, pero también a la educación pública. América Latina en su conjunto ya tenía dificultades prepandémicas en esta área. Desde México hasta Chile, existen grandes diferencias de calidad entre la educación pública y privada, entre las áreas urbanas y rurales, y entre las áreas ricas y las más pobres.



Si bien se han logrado avances en las últimas décadas, como señala el Banco Interamericano de Desarrollo, ha habido una mejora cuantitativa ,por ejemplo, en la proporción de jóvenes que van a la escuela, pero pocos avances cualitativos. En la prueba de comparación educativa PISA de 2012, casi la mitad de los estudiantes de secundaria examinados en América Latina no cumplieron ni siquiera con los requisitos mínimos. La situación no es menos grave en Honduras. Si bien el gasto en educación en realidad está algo por encima del promedio latinoamericano, aún surge la pregunta de cómo esta inversión financiera se puede convertir en educación de mayor calidad.



Un desafío general es la pérdida de dinero público debido a la corrupción en todas sus formas. Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cada año se pierden alrededor de 65,000 millones de lempiras, lo que corresponde al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Por supuesto, una administración más eficiente y específica de los fondos públicos también garantizaría que los fondos lleguen realmente a las instituciones educativas que los necesitan.



Por supuesto, no se trata solo del componente financiero. También se necesitan mejoras estructurales. La educación pública se encuentra en estado de emergencia desde marzo 2020. Incluso antes de la pandemia, Honduras tenía un alto número de jóvenes fuera del sistema escolar y muchos abandonos escolares, especialmente entre los estudiantes mayores, más el efecto del cierre de escuelas: el número de estudiantes en las escuelas públicas se ha reducido en un 17%. Para los estudiantes restantes, la enseñanza desde casa no es lo ideal. Muchos estudiantes no tienen acceso a Internet, y mucho menos un lugar para estudiar en privado. Por lo tanto, no es sorprendente que en una encuesta realizada por la Universidad Pedagógica (UNPFM) la mayoría de los padres declararan que sus hijos aprenderían poco o nada de la educación a distancia.



El precio de la educación escolar interrumpida, o incluso abandonada, es alto para una sociedad. Los cálculos muestran que los estudiantes de la “generación Corona” ganarán menos en el futuro en el mercado laboral, lo que resulta en daños económicos que ascienden a miles de millones. Existe la amenaza de una falta de perspectivas y una intensificación de los problemas sociales y económicos existentes. Por eso UNICEF habla de un “desastre generacional”.



Para el próximo gobierno, la educación pública fuerte debe ser una prioridad absoluta. Esta es la única forma en que Honduras puede alcanzar su potencial a largo plazo. La educación ayuda a reducir la pobreza, la delincuencia y la migración. Las escuelas deben abrirse lo antes posible, tomando las precauciones adecuadas. También es necesario realizar reformas en el sistema educativo: controles de calidad, formación del profesorado y adecuación de los planes de estudio para afrontar los retos del siglo XXI. Después de todo, una buena educación es la herramienta más importante para llevar a Honduras a un futuro mejor.