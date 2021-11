Columnistas

No basta ver la publicación, la curiosidad nos obliga a verificar las reacciones y a leer los comentarios, que son un mundo aparte. Este es, sin lugar a duda, uno de los termómetros de la sociedad que más a mano tenemos. Lo de la exactitud y la fidelidad queda aún en duda.



Claro, lo primero que salta a la vista -y es aquí donde me brota lo lingüista- es que hay una pésima ortografía. Pero ese pasará a ser un dato menor cuando analicemos lo demás. Es más grave, por ejemplo, como he dicho en otras ocasiones, que las cajas de comentarios están llenas de dos cosas: falacias y repetición de ideas que se escuchan y leen por todos lados. En otras palabras, hay un escaso ejercicio del pensamiento crítico.



Y si bien las reacciones en redes sociales son un barómetro de cierta confiabilidad para las empresas como plantea Llamosas Ibáñez en su trabajo “Análisis de Facebook ‘reactions’ para la gestión de la imagen de marca digital”, no lo son tanto para hacer a partir de ellas un análisis crítico de la realidad. Es necesario recordar que las redes sociales, como lo afirman algunos expertos como Guy Merchant y Rob Cover, son un espacio de performatividad, lo que puede plantear algunas incongruencias entre lo público y lo privado, que se traducen al final de cuentas en una diferencia entre la apariencia y la esencia. Es decir, que lo que vemos como fenómenos en redes sociales es la suma de la performatividad de cada individuo. El gran teatro del mundo, para mantener la vigencia del gran Pedro Calderón de la Barca. En otras palabras, si en redes sociales vemos un desacuerdo social generalizado, es posible que esa grieta tenga unas dimensiones distintas, menos radical, sobre todo teniendo en cuenta que la performatividad en redes sociales tiende a la radicalización, o por lo menos sigue una tendencia. Los individuos, después de todo, pretenden ser aceptados, y necesitan replicar y hasta aumentar el fervor que perciben. El tipo de reacciones depende de cada publicación y de cada nicho, pero sí hay unos patrones generales que casi radiografían la realidad de un país. Uno de los sentimientos más comunes que se identifican en los comentarios y reacciones de las redes sociales es la ira. De hecho, si se piensa en el espectro de reacciones que ofrece Facebook, es normal ver que hay muchos con “me enfada” o “me enoja”. Lo otro que se puede identificar, muy relacionado a la ira, es la inconformidad.



Ciertamente, cualquier publicación ha de tener reacciones discordantes, pero no necesariamente iracundas. Lo primero genera un diálogo y apertura, y lo segundo enojo y hermetismo. La conclusión de cual es mejor es evidente.



La otra respuesta que se puede encontrar con mucha facilidad es la humorística. No sin cierta ironía y sátira, lo que nos lleva nuevamente a la inconformidad social.



Entonces, se puede decir que los comentarios de las redes sociales son un espejo exagerado de la realidad. Es decir, que van en la misma dirección de la verdad, pero no es la representación exacta de ella. Eso sin tomar en cuenta toda la manipulación que puede haber detrás de cada uno de los perfiles que vemos por allí.



Y tal vez en este momento no sea tan importante, es solo ese otro mundo que existe paralelo a nosotros, pero un día, quizá dentro de no mucho ese mundo incidirá cada vez más en el de verdad.