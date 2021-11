Columnistas

Para evitarnos esta payasada, los griegos sintieron pasión por lo humano, por sus ideas, por su construcción de pensamiento, por sus virtudes…, por eso, los griegos inventaron las polis, en cuyo espacio no gobierna la necesidad de la naturaleza ni la voluntad enigmática de los dioses, sino la libertad de los hombres: la capacidad de razonar, de debatir, de elegir y de revocar dirigentes; de encontrar problemas y de plantear soluciones. Ese fue el gran invento griego: la democracia.



Hace doce mil años, los persas, agrupados en lo que hoy en día es Irán, fueron los primeros en señalar que el poder está para el servicio de los súbditos y no para el de la élite gobernante.



Así, las democracias comenzaron a operar como una fórmula de gobierno, con errores y vacíos; muchas veces, frustrada y usada como mercancía para ser vendida como esclava de los placeres corruptos de criminales.



Honduras alcanzó la democracia en los últimos reflejos de un espejo quebrado en manos de dictadores montaraces, matarifes y terratenientes populistas, lenguaraces y caudillos que nos arrastraron a los pantanos de la política corrupta, ensamblada en campañas de propaganda que asquea, sin neuronas, sin discurso y sin proyecciones para convencer al lector; atrás quedaron las nostálgicas concentraciones, los debates enérgicos de ideas, escenas llenas de alegría, paz y confianza de líderes que tenían la cartomancia de la demagogia. De esta manera es como arreaban las grandes masas de personas.



Ahora lo hacen descaradamente: mienten, roban y se burlan de la gente para pedirle el voto. Estos, contrario a los griegos e iraníes, inventaron la mendicidad y el garrote iluminado con luces de un reality show, ruidoso, bañado en el polvo de arengas del tercer mundo. Estos saltimbanquis nos maquillan la democracia de euforia, sentimentalismos, terrorismo, aborto, sangre e ideologías que ni ellos mismos entienden.



La ciudadanía ha llegado al hartazgo de idioteces envueltas en la luminosa farsa adornada por los publicistas de candidatos de todos los partidos políticos, encharcados en sus calamidades doctrinarias, como artilugio en el manejo del poder y no un ejercicio de derechos electorales.



Faltan pocos días para ese domingo donde tendremos que acudir a ponerle fin a esta orgia de estupidez demagógica que nos han creado como fórmula de votación canjeada por un sándwich, una bolsita de arroz o láminas para el techo, todo a cambio de entregarle el país entero a una pandilla de forajidos, conserjes de narcotraficantes, saqueadores del Estado, testaferros contratados por cuatros años en el poder para «lavarnos» la nación y blanquearla hasta desaparecer en el paisaje de la narcopolítica, ladrones de lujo y señoras de la alcurnia del delito, bailando sobre los sucios dineros de la inmunidad que pavimentan el financiamiento de campañas electorales, donde el primer voto es el dinero de las drogas.



Estamos, pues, en una democracia bajo fianza, auspiciada por sicarios jurídicos, con las togas de la estafa política que dictan órdenes desde su pedestal de grises códigos, hechos para el fin de sus grandes teorías del Estado y sus leyes entrelazadas en las redes de influencias y protección, en el blindaje que permea toda la sociedad con sus tentáculos que están presentes en todo el Estado, desde el Congreso Nacional y su «parvulario de inocentes» que mueven gran inversión económica para ganar una curul. Ser diputado ya es casi una actividad delictiva.



Hay que votar contra los delincuentes en cualquier bandera que se arrope, seguro no nos caerá la maldición televisada del absolutismo, el fascismo y el comunismo; lo más probable es que, usted, adquiera la responsabilidad cívica de un ciudadano ejemplar.