Columnistas

Lo que antes fue malo ahora es que no solo es bueno, sino necesario. Argumentos van y vienen por lo que se considera ventajoso para cada partido, el que su militancia, simpatizantes e indecisos que enganchen, voten sin pensar mucho, sin pensar nada, con la línea continua que antes fue proscrita o simplemente en plancha, por todas y cada una de las casillas del partido elegido. Pero siempre resulta amenazante para la institucionalidad y para la seguridad ciudadana y jurídica. Hemos interiorizado que, por el bien de todos, por el interés del país, el nuestro, el único, hay que saber elegir a quienes nos representaran en el Congreso Nacional.

Que había que razonar el voto, que los mandatarios que elijamos para integrar el mayor centro de poder, en el que cada decisión atienda los ideales de quienes fundaron la nación y la conveniencia de las próximas generaciones, tendrían que ser solo los mejores. En el que el debate y los disensos conduzcan invariablemente a consensos afortunados que propicien la equidad y el desarrollo. Pero tenemos que aceptar, atragantados, que nuestros votos duros lo que endurecieron fue lo que no debían, la injusticia, el atraso, la ignorancia y unas fuentes de todas ellas, la corrupción y la impunidad. Votar en plancha sería arraigar idéntica dinámica en el Legislativo a la que padecemos y que nos ha sido tan nefasta. ¿Hasta cuando tendremos que llorar la entrega del Poder Legislativo que hizo la dirigencia de mi Partido Liberal al Partido Nacional hace casi 12 años? ¿Hasta cuándo? El Congreso Nacional ha podido ser nuestra salvación y puede serlo. No votemos en plancha. A los votos duros no se nos “secará la mano” por votar por otros que no sean del partido que nos corre por las venas. Todas las planillas presentan aspirantes idóneos, aun la del partido gobernante. Por un ratito, al votar, que Honduras sea lo único en la mente y en el corazón. Formemos el Congreso Nacional que nos saque de la degradación cívica. No queda de otra.