Posiblemente nunca en la historia política de Honduras, el pueblo ha clamado tanto por la misericordia de Dios.



La situación general de nuestro país, el nivel de bienestar del pueblo, se ha degradado tanto que podemos afirmar que hemos tocado fondo.



Es hora de recurrir a la única fuente de salvación que nos queda, el Supremo Creador, porque las instancias terrenales tienen los sentidos tan tupidos y la visión tan miope que no aceptan que estamos en la orilla de un volcán a punto de erupcionar, amenazando con destruir instituciones, romper la relativa armonía social y retroceder décadas en cuanto al desarrollo humano alcanzado hasta ahora.



Habrá culpables, con nombre y apellido; sí, claro que sí. Esta calamidad insufrible dejó de ser atribuible al Mitch, al covid-19, a los huracanes gemelos, a Tiburcio Carías o a los gobiernos militares de los 60 y 70, y, mucho menos, a Dios; Él nunca hundiría a su pueblo en la crisis del momento y tampoco inyectaría los corazones catrachos con el odio que las cúpulas políticas han estimulado en los últimos 16 años; todo ello, obra de personajes satánicos, huérfanos de valores, de sentimientos nobles o de propósitos patrióticos, a quienes no les ha importado, en su afán de forzar la prolongación de su protagonismo político, incluyendo su continuismo en el poder, llegando unos, a enamorarse de modelos foráneos que resultaron un fracaso rotundo en países hermanos, y los más perversos, a violentar los preceptos pétreos de nuestra Constitución Política para enajenar, de la manera más vulgar y traicionera, el sagrado territorio nacional y someter a extraños la soberanía jurídica del país. A veinte días de las elecciones generales, es atemorizante observar que en el cuartel general del CNE, lo que se olfatea es un hedor a intrigas politiqueras, controversias de gente inmadura, alegatos de abusos de autoridad, violación de las normas que rigen dicho Consejo con acusaciones de convocatorias espurias, todo lo cual no contribuye a generar un ambiente preelectoral de confianza que aplaque los ánimos y estimule las esperanzas de los ciudadanos que esperan un proceso franco, transparente y pacífico. Los electores tenemos enfrente tres caminos. En uno de ellos, sus figuras principales no terminan de reivindicar los valores de la democracia plena.



No abrazan los sueños propios de los hondureños, son los que siguen enamorados de esos modelos que tienen en ruinas a países hermanos de Sudamérica; en el segundo camino, los convocantes no se atreven a pronunciarse con pasión y valentía en contra de la corrupción porque dentro de sus cuadros hay figuras con la “C” de corruptos tatuada en sus frentes; nos queda entonces un tercer camino que debemos analizar con mucho cuidado para ver si en él transitan ciudadanos capaces, patriotas y honestos. Por ese sendero debemos arriesgarnos a buscar nuestro futuro. ¡Basta ya de improvisaciones! ¡A votar con inteligencia!