Columnistas

Me gusta imaginar las elecciones venideras de las nuevas autoridades, como el minucioso trabajo de un taller de sastrería en el que se elabora un traje para un exigente soberano o gran señor. Los expertos en el oficio saben que para que una prenda de vestir quede bien confeccionada, debe prestarse atención al estilo, materiales, accesorios, mano de obra y, especialmente, a las medidas de quien la usará.



Los sastres deben tomarse muy en serio todo el procedimiento. La medición se asemeja a una confesión sacerdotal, pues no hay espacio para la mentira. No atender las instrucciones del artesano o dejar que la vanidad domine, pueden significar unas pulgadas de menos o de más en la medida, que no hay duda se notarán cuando la pieza ya esté terminada.



El estilo de la prenda no es baladí: las vestimentas de verano se utiliza en verano, debiendo evitarse modelos estrafalarios o de moda pasajera. En el catálogo siempre hay lugar para lo clásico y para una inteligente mezcla entre lo tradicional y lo más nuevo, dejando que el buen gusto marque la pauta.



Materiales y accesorios abundan, pero no todos son de buena calidad, algunos se descartan con una mirada o no soportan las primeras puntadas y se deterioran al poco tiempo; también los hay carísimos y delicados. Eso sí: siempre es posible encontrar buena tela -cuidadosamente tejida-, botones, hilo y rellenos, apropiados para una confección que no desmerezca al usuario y menos al responsable de su elaboración



El corte de la tela y el ajuste final de las piezas son momentos clave. Deben concordar medidas, patrones, conocimiento sobre la materia prima y destreza con las tijeras. Una tela de alto valor puede perderlo todo en las manos de un chambón, por eso el maestro sastre encomienda la labor a quienes dominan bien el oficio -y no a habladores- dejando que sean los ayudantes quienes limpien la mesa de corte y barran los restos de tela que cayeron al piso… las reglas del gremio imponen que algunas tareas estén reservadas a los pares o a quien les sigue en jerarquía.



Como en todas las áreas de la vida, hay artesanos buenos y malos, con medianía en abundancia. Buenos sastres costuran bien y producen trajes para admirar. Si la prenda ha sido bien hecha se luce con orgullo, caso contrario, se olvida en el ropero, si sale fea se usará ésta sin remedio ,aunque tenga una manga más corta, las costuras torcidas, botones disparejos o un mal talle, hasta que podamos disponer de una mejor. Un traje bien terminado no necesita remiendos ni retoques por lo que mal haríamos si reconocidos chapuceros metieran la mano donde no deben, aun y cuando autoproclamados árbitros de la moda así lo recomienden.



Que la emoción del inminente estreno en noviembre sirva para recordar el cuento del “Traje nuevo del emperador”, siempre habrá quien con elocuentes palabras intente vendernos prendas maravillosas para espectaculares modelos. Así hacen los cortesanos rastreros e incapaces, cuando presentan como alta costura aquello que no lo es y engañan a un soberano ilusionado e incauto.