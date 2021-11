Columnistas

A mis maestras de primaria ya las perdoné, primero porque sí les debo mucho, no lo niego, y segundo porque lo más seguro es que no tenían mala intención. Tal vez solamente era exceso de trabajo, combinado con una paga no tan gratificante. Yo no era un niño brillante, pero, naturalmente, absorbía como una esponja. Además, era curioso, de imaginación alegre y siempre tuve un gran apego a las letras.



Recuerdo muy bien que, en uno de los libros de lectura, había un texto sobre Caupolicán. De este personaje me enamoré muchos años después con un poema de Darío. Un soneto alejandrino hecho y derecho. Quedó grabada en mi memoria la figura gallarda, inquebrantable y sublime del indigenismo. ¿Por qué no suscitó en mí ninguna emoción en el libro de texto? ¿Estaba muy pequeño? No, mi maestra cometió un terrible error: no leímos el texto, lo copiamos.



Eso, que ahora -no sin medir mis palabras- yo llamo una atrocidad, se repitió una y otra vez ese año, con cada texto. Y más, así fue casi siempre. No hubo ni una sola explicación. Ni nivel textual, ni inferencial, mucho menos, el nivel crítico de la lectura. Ni siquiera una lectura en voz alta, solo copiar.



Entiendo que alguna competencia debí estar desarrollando en ese momento, pero no la que exige un libro de lectura, que como su nombre lo indica, es para leer. ¡Cuánto no se puede hacer con un personaje tan espléndido como Caupolicán! El texto de Darío es uno de los poemas más exquisitos para recitar.



Años después, ya adentrado en mis estudios literarios, me reencontré con esos libros, y algo dentro de mí se quebró. Eran muy buenas lecturas, había poesía, ensayo, narrativa, historia. Las ilustraciones hermosísimas invitaban a la lectura. Y pensar que echaron por la borda una gran oportunidad. Y el dolor fue más grande por aquellos que fueron mis acompañantes en los salones de clases, porque, por una razón u otra, yo pude posteriormente disfrutar y alimentarme de la literatura, pero muchos de ellos no. Aunque tengo la esperanza de que no haya sido como estoy suponiendo.



No basta un buen texto, es necesario que los procesos se cumplan cabalmente. El contexto, el ambiente, la manera en la que se nos introduce a la lectura, eso también importa. El acercamiento al conocimiento y el entrenamiento en la lectura, como cualquier otro entrenamiento, necesita de una práctica y de unos métodos.



Ojalá que a estas alturas ningún niño sirva de transcriptor (del mismo idioma), como si estuviéramos en la Edad Media. Para desarrollar la belleza en la caligrafía hay otras actividades, y no hay por qué robarle a la lectura su lugar. Sin menospreciar la atención a la estética de la forma de las letras.



Dicho esto, nadie se puede enamorar de la lectura siendo un copista, y tampoco será posible si a quien dirige el proceso no le produce la lectura ni un ápice de emoción. La afición o el “amor” a la lectura es como todos los amores, no se puede vivir sin profesarlo, así que quienes me pusieron a copiar definitivamente no eran aficionadas. Pero como dije, no hay resentimiento por ello, los libros me han enseñado a comprender el porqué de las cosas antes de juzgarlas.



¿A usted alguna vez le hicieron copiar algo que debía leer? ¿Qué se siente haber transportado las joyas de la corona sin poder siquiera conservar una?